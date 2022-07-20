https://sputnik-georgia.ru/20220720/v-kakikh-sluchayakh-minzdrav-gruzii-ne-budet-finansirovat-patsientov-s-covid-19-v-klinikakh-268688521.html

В каких случаях Минздрав Грузии не будет финансировать пациентов с COVID-19 в клиниках

В каких случаях Минздрав Грузии не будет финансировать пациентов с COVID-19 в клиниках

В случае выявления фактов нецелевой госпитализации клинике не возместят расходы за медицинские услуги 20.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-20T10:02+0400

2022-07-20T10:02+0400

2022-07-20T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Национальное агентство здоровья ежедневно ведет мониторинг случаев госпитализации пациентов с коронавирусом, и в случае выявления нецелевого стационарного лечения правительство не будет финансировать подобные факты, сообщает минздрав Грузии.В Грузии с начала пандемии стационарное лечение пациентов с коронавирусом является бесплатным.В Минздраве страны подчеркивают, что в случае выявления фактов нецелевой госпитализации клинике не возместят расходы за медицинские услуги.Рост случаев коронавируса в Грузии – возросла ли нагрузка на госпитали? >>По словам заместителя директора Национального агентства здоровья при минздраве страны Тенгиза Гендзехадзе, во время мониторинга оценивается объективность госпитализации и результат будет отражаться на возмещение расходов.Грузия стоит перед очередной, седьмой, волной распространения коронавируса. Случаи инфицирования коронавирусом за последние месяцы увеличились в разы. Еще в июне в неделю регистрировали 500-600 новых случаев, а на прошлой неделе выявили 7 812.Несмотря на увеличенные случаи коронавируса, нагрузка на клиники не возросла исходя из того, что новый подтипы "омикрона" протекают довольно легко и большая часть граждан обходится без госпитальной помощи.Увеличение случаев заболевания специалисты связывают с появлением новых подтипов штамма "омикрон" – В.А.4 и В.А.5. По утверждению эпидемиологов, у каждого второго инфицированного коронавирусом человека именно В.А.4 и В.А.5.По мнению эпидемиологов, страна войдет в очередную фазу распространения вируса в октябре.По последним данным, с начала пандемии в Грузии зафиксировано 1 675 966 случаев инфицирования, 16 854 скончались. На данный момент в стране показатель положительно увеличился до 10,84.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года, а первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский и индийский штаммы коронавируса.

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