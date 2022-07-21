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"Летальность высокая, вакцин нет". Чем грозит миру вирус Марбург
"Летальность высокая, вакцин нет". Чем грозит миру вирус Марбург
Служба здравоохранения Ганы подтвердила уже два случая лихорадки Марбург. Это крайне опасное заболевание с высокой летальностью 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T10:37+0400
2022-07-21T10:37+0400
2022-07-21T11:10+0400
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Его возбудитель относится к тому же семейству, что и вирус Эбола. Ни вакцин, ни лекарства нет. О том, что представляет собой новая инфекция и как передается, — в материале РИА Новости."Болезнь зеленых мартышек"Геморрагическая лихорадка Марбург — высококонтагиозное заболевание, вызванное одноименным вирусом. Хотя его природные очаги находятся в Африке, впервые болезнь выявили в 1967-м в Европе: сначала в Марбурге, а затем во Франкфурте-на-Майне и Белграде.Инфицирование произошло при вскрытии мартышек Cercopithecus aethiops, доставленных из Уганды для лабораторных опытов. Поэтому тогда говорили о "болезни зеленых мартышек". Всего заразился 31 человек: 25 непосредственно от обезьян и шесть — через вторичные контакты. Семеро умерли. Позднее единичные случаи и массовые вспышки не раз фиксировали в разных странах Африки.У животных инфекция протекает бессимптомно, но они заражают друг друга и в отдельных случаях — человека. Вирус содержится в слюне, моче и других физиологических жидкостях. Попадая в человеческий организм, он поражает печень, желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему. Летальность, по оценкам ВОЗ, — около 50%. В предыдущих вспышках смертность была от 24 до 88%, в зависимости от варианта вируса и качества медицинской помощи.Заражение и симптомыПервичное заражение человека обычно происходит в шахтах или пещерах с колониями летучих мышей. Распространение — при непосредственном физическом контакте: из-за повреждения кожных покровов или слизистых оболочек, с кровью или выделениями заболевших, а также через постельное белье и одежду. Известны случаи инфицирования на погребальных церемониях при непосредственном контакте с телом покойного.На пятый-седьмой — наружные и внутренние кровотечения, нарушения центральной нервной системы, спутанность сознания. Летальный исход наступает из-за тяжелой кровопотери через восемь-девять суток.Вакцин и препаратов для лечения лихорадки Марбург пока нет. Пациентам оказывают поддерживающую и симптоматическую терапию.Вспышка в ГанеОфициально о вспышке объявили после того, как лаборатория Института Пастера в Дакаре подтвердила, что вирус нашли в крови двух мужчин — 26 лет и 51 года — из северных районов Ганы. Один умер 28 июня, другой — несколько дней спустя. Минздрав страны сообщил, что с заболевшими контактировали 98 человек, сейчас все они находятся на карантине под наблюдением врачей."Кентавр" доскакал до России. Чем опасна новая мутация коронавируса >>>В Гану вылетела группа специалистов ВОЗ для мониторинга ситуации. Их задача — выяснить причины попадания вируса в организм человека. Предыдущая вспышка была в 2021-м в Гвинее. В Гане эту болезнь раньше не выявляли.
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"Летальность высокая, вакцин нет". Чем грозит миру вирус Марбург
10:37 21.07.2022 (обновлено: 11:10 21.07.2022)
Служба здравоохранения Ганы подтвердила уже два случая лихорадки Марбург. Это крайне опасное заболевание с высокой летальностью
Его возбудитель относится к тому же семейству, что и вирус Эбола. Ни вакцин, ни лекарства нет. О том, что представляет собой новая инфекция и как передается, — в материале РИА Новости
.
"Болезнь зеленых мартышек"
Геморрагическая лихорадка Марбург — высококонтагиозное заболевание, вызванное одноименным вирусом. Хотя его природные очаги находятся в Африке, впервые болезнь выявили в 1967-м в Европе: сначала в Марбурге, а затем во Франкфурте-на-Майне и Белграде.
Инфицирование произошло при вскрытии мартышек Cercopithecus aethiops, доставленных из Уганды для лабораторных опытов. Поэтому тогда говорили о "болезни зеленых мартышек". Всего заразился 31 человек: 25 непосредственно от обезьян и шесть — через вторичные контакты. Семеро умерли. Позднее единичные случаи и массовые вспышки не раз фиксировали в разных странах Африки.
Марбург (MARV) относится к филовирусам. Самый известный представитель этого семейства — Эбола. MARV выявили у африканских приматов, но основной природный резервуар, по мнению ученых, — египетские летучие собаки, млекопитающие из отряда рукокрылых, похожие на летучих мышей.
У животных инфекция протекает бессимптомно, но они заражают друг друга и в отдельных случаях — человека. Вирус содержится в слюне, моче и других физиологических жидкостях. Попадая в человеческий организм, он поражает печень, желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему. Летальность, по оценкам ВОЗ
, — около 50%. В предыдущих вспышках смертность была от 24 до 88%, в зависимости от варианта вируса и качества медицинской помощи.
Заражение и симптомы
Первичное заражение человека обычно происходит в шахтах или пещерах с колониями летучих мышей. Распространение — при непосредственном физическом контакте: из-за повреждения кожных покровов или слизистых оболочек, с кровью или выделениями заболевших, а также через постельное белье и одежду. Известны случаи инфицирования на погребальных церемониях при непосредственном контакте с телом покойного.
Инкубационный период — от двух до 16 суток. Первые симптомы: резкое повышение температуры, сильная головная и мышечная боль. На третий день — диарея, спазмы в животе, тошнота и рвота.
На пятый-седьмой — наружные и внутренние кровотечения, нарушения центральной нервной системы, спутанность сознания. Летальный исход наступает из-за тяжелой кровопотери через восемь-девять суток.
Вакцин и препаратов для лечения лихорадки Марбург пока нет. Пациентам оказывают поддерживающую и симптоматическую терапию.
Вспышка в Гане
Официально о вспышке объявили после того, как лаборатория Института Пастера в Дакаре подтвердила, что вирус нашли в крови двух мужчин — 26 лет и 51 года — из северных районов Ганы. Один умер 28 июня, другой — несколько дней спустя. Минздрав страны сообщил, что с заболевшими контактировали 98 человек, сейчас все они находятся на карантине под наблюдением врачей.
В Гану вылетела группа специалистов ВОЗ для мониторинга ситуации. Их задача — выяснить причины попадания вируса в организм человека. Предыдущая вспышка была в 2021-м в Гвинее. В Гане эту болезнь раньше не выявляли.