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Лидер правящей партии: украинские власти хотят открыть в Грузии второй фронт
Лидер правящей партии: украинские власти хотят открыть в Грузии второй фронт
Судить о том, насколько правильно такое отношение со стороны украинских властей, должно грузинское общество, заявил председатель правящей партии 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T21:29+0400
2022-07-21T21:29+0400
2022-07-21T21:47+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Со стороны украинских властей есть прямое желание, чтобы в Грузии открылся второй фронт, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление временного поверенного Украины в Грузии Андрея Касьянова.Выступая на мероприятии, посвященном 30-летию дипломатических отношений между Грузией и Украиной, Андрей Касьянов заявил, что Киев ждал от Грузии "более эффективной помощи", которая соответствует понятию стратегического партнерства.По его словам, судить о том, насколько правильно такое отношение со стороны украинских властей, должно грузинское общество.Делая комментарий для СМИ Андрей Касьянов также напомнил, что в июле 2017 года президенты Грузии и Украины подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между двумя странами.По словам временного поверенного, основные механизмы межгосударственного диалога в сферах политики, торгово-экономической, обороны и безопасности, гуманитарно-культурной, закрепленные в этом документе, пока "так и не нашли практической реализации"."Мы хотим мира" – премьер вновь заявил, что Грузия не откроет второй фронт >>Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории.
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грузия, политика, новости, украина, ираклий кобахидзе, обострение ситуации вокруг украины 2022
Лидер правящей партии: украинские власти хотят открыть в Грузии второй фронт
21:29 21.07.2022 (обновлено: 21:47 21.07.2022)
Судить о том, насколько правильно такое отношение со стороны украинских властей, должно грузинское общество, заявил председатель правящей партии
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Со стороны украинских властей есть прямое желание, чтобы в Грузии открылся второй фронт, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление временного поверенного Украины в Грузии Андрея Касьянова.
Выступая на мероприятии, посвященном 30-летию дипломатических отношений между Грузией и Украиной, Андрей Касьянов заявил, что Киев ждал от Грузии "более эффективной помощи", которая соответствует понятию стратегического партнерства.
"Еще раз подтвердилось то, что мы давно говорим. Есть прямое желание со стороны украинских властей, чтобы Грузия стала вторым фронтом. Что еще раз, к сожалению, повторил Касьянов", - сказал Кобахидзе.
По его словам, судить о том, насколько правильно такое отношение со стороны украинских властей, должно грузинское общество.
Делая комментарий для СМИ Андрей Касьянов также напомнил, что в июле 2017 года президенты Грузии и Украины подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между двумя странами.
По словам временного поверенного, основные механизмы межгосударственного диалога в сферах политики, торгово-экономической, обороны и безопасности, гуманитарно-культурной, закрепленные в этом документе, пока "так и не нашли практической реализации".
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.
Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории.