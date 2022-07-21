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Лидер правящей партии: украинские власти хотят открыть в Грузии второй фронт

Лидер правящей партии: украинские власти хотят открыть в Грузии второй фронт

Судить о том, насколько правильно такое отношение со стороны украинских властей, должно грузинское общество, заявил председатель правящей партии 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T21:29+0400

2022-07-21T21:29+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Со стороны украинских властей есть прямое желание, чтобы в Грузии открылся второй фронт, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление временного поверенного Украины в Грузии Андрея Касьянова.Выступая на мероприятии, посвященном 30-летию дипломатических отношений между Грузией и Украиной, Андрей Касьянов заявил, что Киев ждал от Грузии "более эффективной помощи", которая соответствует понятию стратегического партнерства.По его словам, судить о том, насколько правильно такое отношение со стороны украинских властей, должно грузинское общество.Делая комментарий для СМИ Андрей Касьянов также напомнил, что в июле 2017 года президенты Грузии и Украины подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между двумя странами.По словам временного поверенного, основные механизмы межгосударственного диалога в сферах политики, торгово-экономической, обороны и безопасности, гуманитарно-культурной, закрепленные в этом документе, пока "так и не нашли практической реализации"."Мы хотим мира" – премьер вновь заявил, что Грузия не откроет второй фронт >>Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не передала вооружение Украине, так как не хочет нового конфликта на своей территории.

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грузия, политика, новости, украина, ираклий кобахидзе, обострение ситуации вокруг украины 2022