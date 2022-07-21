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Нацбанк Грузии: в условиях масштабных финансовых санкций возросли риски в регионе
Нацбанк Грузии: в условиях масштабных финансовых санкций возросли риски в регионе
Банки-посредники вынуждены тратить больше ресурсов и времени на изучение отдельных сделок, что вполне естественно для обеспечения адекватного управления... 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T15:45+0400
2022-07-21T15:45+0400
2022-07-21T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. В условиях масштабных международных финансовых санкций возросли риски как в регионе, так и на международном уровне, говорится в заявлении Национального банка Грузии.Нацбанк отмечает, что как регулятор финансового сектора обеспечивает соблюдение в стране международных санкций и постоянное сотрудничество с мировой финансовой системой.В документе отмечается, что коммерческие банки Грузии установили корреспондентские отношения с европейскими и американскими финансовыми институтами, и для беспрепятственной реализации этих отношений особое значение имеет эффективное управление санкционным риском."Это привело к тому, что финансовый сектор Грузии сразу же присоединился к международным финансовым санкциям в отношении России и Беларуси", – подчеркнули в Нацбанке.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>Установившейся практикой для банков-посредников является проверка отдельных транзакций и запрос дополнительной информации/документации для обеспечения соблюдения банками-посредниками законодательства и международных стандартов. Это заставляет банки-посредники тратить больше ресурсов и времени на изучение отдельных сделок, что вполне естественно и законно для обеспечения адекватного управления рисками.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, денежные переводы, антироссийские санкции
Нацбанк Грузии: в условиях масштабных финансовых санкций возросли риски в регионе
15:45 21.07.2022 (обновлено: 15:49 21.07.2022)
Банки-посредники вынуждены тратить больше ресурсов и времени на изучение отдельных сделок, что вполне естественно для обеспечения адекватного управления рисками, говорится в заявлении регулятора
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. В условиях масштабных международных финансовых санкций возросли риски как в регионе, так и на международном уровне, говорится в заявлении Национального банка Грузии.
Нацбанк отмечает, что как регулятор финансового сектора обеспечивает соблюдение в стране международных санкций и постоянное сотрудничество с мировой финансовой системой.
"Финансовый сектор Грузии является частью мировой финансовой системы. Как участники рынка, Нацбанк придерживается всех международных норм и резолюций, необходимых для того, чтобы быть частью мировой финансовой системы", – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что коммерческие банки Грузии установили корреспондентские отношения с европейскими и американскими финансовыми институтами, и для беспрепятственной реализации этих отношений особое значение имеет эффективное управление санкционным риском.
"Это привело к тому, что финансовый сектор Грузии сразу же присоединился к международным финансовым санкциям в отношении России и Беларуси", – подчеркнули в Нацбанке.
Установившейся практикой для банков-посредников является проверка отдельных транзакций и запрос дополнительной информации/документации для обеспечения соблюдения банками-посредниками законодательства и международных стандартов. Это заставляет банки-посредники тратить больше ресурсов и времени на изучение отдельных сделок, что вполне естественно и законно для обеспечения адекватного управления рисками.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.