https://sputnik-georgia.ru/20220721/podorozhayut-li-v-gruzii-turetskie-lekarstva-otvet-zamglavy-minzdrava-268719817.html

Подорожают ли в Грузии турецкие лекарства? Ответ замглавы Минздрава

Подорожают ли в Грузии турецкие лекарства? Ответ замглавы Минздрава

Существенных изменений не ожидается, заверил глава ведомства 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T07:01+0400

2022-07-21T07:01+0400

2022-07-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Стоимость медикаментов, импортируемых в Грузию из Турции, из-за подорожания лекарств в этой стране повысится незначительно, заявил замглавы Минздрава Грузии Илья Гудушаури.В Турции повысятся цены на лекарства. Соответствующий приказ президент Реджеп Тайип Эрдоган издал 7 июля. Документ устанавливает новые тарифы на фармпродукты. Предыдущий приказ был принят в 2017 году, однако властям пришлось его пересмотреть из-за обесценивания лиры.Замглавы Минздрава пояснил, что в Турции по решению правительства скорректирован курс фармапрепаратов, что может незначительно повлиять на стоимость импортируемых из Турции лекарств, и существенного изменения не ожидается.По его словам, основанием для этого является и то обстоятельство, что в феврале 2022 года произошла аналогичная корректировка, которая не повлияла на цены на лекарства, ввозимые из Турции в Грузию.Как повлияет на грузинский фармрынок подорожание лекарств в Турции? >>>"Мы не ожидаем существенных изменений. Эффект, который мы получили в начале года, открыв турецкий рынок, по отношению к ценам на лекарства в Грузии, не пропадет", – отметил Гудушаури.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. В Грузию из турецкого фармацевтического рынка уже поступили медикаменты более 400 наименований, в результате цены на лекарства сократились с 60 до 80%.Благодаря новшеству, более 150 тысяч граждан Грузии сумели сэкономить на покупке лекарств до 53 миллионов лари, и вместо 79 миллионов потратили 26. В Минздраве страны уверены, что новшество позволит еще больше упростить импорт медикаментов, на грузинском рынке появится широкий ассортимент фармацевтической продукции. В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.План действий фармацевтической сферы Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта.

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