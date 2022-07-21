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Продолжается строительство автомагистрали до границы с Азербайджаном в Кахети

Продолжается строительство автомагистрали до границы с Азербайджаном в Кахети

На строительство 17-километровой автомагистрали в Кахети будет потрачено почти 295 миллионов лари 21.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. На строительство семнадцатикилометрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи (регион Кахети) правительство Грузии объявило тендер на сумму 294,7 миллиона лари, сообщается на сайте Государственного агентства по закупкам.Сумму власти страны привлекли в рамках кредитного соглашения, подписанного со Всемирным банком. Совет исполнительных директоров Всемирного банка в конце марта утвердил проект на 109 миллионов долларов для модернизации автомагистрали из Кахети в Тбилиси.Это будет четвертый участок новой кахетинской трассы. Согласно условиям тендера, заинтересованные компании должны представить свои предложения в Департамент автомобильных дорог до 31 августа.В соответствии с требованиями Всемирного банка, компания, участвующая в тендере, должна иметь годовой оборот не менее 80 миллионов долларов и ликвидные средства не менее 10 миллионов долларов за последние 5 лет.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>Правительство Грузии летом 2021 года представило проект строительства новой автомагистрали в направлении Кахети и объявило три тендера на строительство 35,2-километрового участка до Сагареджо. Эти тендеры завершились в конце прошлого года, и с компаниями-победителями было подписано контрактов на сумму 537,8 млн лари.Включая 17-километровый участок, финансируемый Всемирным банком, всего в Кахетии будет построено 52,2 километра новой автомагистрали, общая стоимость которой составит 832,5 миллиона лари.

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грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, кахети, тбилиси, строительство дороги