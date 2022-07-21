https://sputnik-georgia.ru/20220721/prodolzhaetsya-stroitelstvo-avtomagistrali-do-granitsy-s-azerbaydzhanom-v-kakheti-268751156.html
Продолжается строительство автомагистрали до границы с Азербайджаном в Кахети
Продолжается строительство автомагистрали до границы с Азербайджаном в Кахети
На строительство 17-километровой автомагистрали в Кахети будет потрачено почти 295 миллионов лари 21.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-21T20:47+0400
2022-07-21T20:47+0400
2022-07-21T20:47+0400
грузия
новости
экономика
департамент автомобильных дорог
кахети
тбилиси
строительство дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23050/47/230504764_0:46:3187:1839_1920x0_80_0_0_538b6015dc70895634544fcb9cfb763e.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. На строительство семнадцатикилометрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи (регион Кахети) правительство Грузии объявило тендер на сумму 294,7 миллиона лари, сообщается на сайте Государственного агентства по закупкам.Сумму власти страны привлекли в рамках кредитного соглашения, подписанного со Всемирным банком. Совет исполнительных директоров Всемирного банка в конце марта утвердил проект на 109 миллионов долларов для модернизации автомагистрали из Кахети в Тбилиси.Это будет четвертый участок новой кахетинской трассы. Согласно условиям тендера, заинтересованные компании должны представить свои предложения в Департамент автомобильных дорог до 31 августа.В соответствии с требованиями Всемирного банка, компания, участвующая в тендере, должна иметь годовой оборот не менее 80 миллионов долларов и ликвидные средства не менее 10 миллионов долларов за последние 5 лет.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>Правительство Грузии летом 2021 года представило проект строительства новой автомагистрали в направлении Кахети и объявило три тендера на строительство 35,2-километрового участка до Сагареджо. Эти тендеры завершились в конце прошлого года, и с компаниями-победителями было подписано контрактов на сумму 537,8 млн лари.Включая 17-километровый участок, финансируемый Всемирным банком, всего в Кахетии будет построено 52,2 километра новой автомагистрали, общая стоимость которой составит 832,5 миллиона лари.
кахети
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23050/47/230504764_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5c497e425be814020c749649e8dead69.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, департамент автомобильных дорог, кахети, тбилиси, строительство дороги
Продолжается строительство автомагистрали до границы с Азербайджаном в Кахети
На строительство 17-километровой автомагистрали в Кахети будет потрачено почти 295 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. На строительство семнадцатикилометрового участка четырехполосной магистрали между Сагареджо и Бадиаури трассы Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи (регион Кахети) правительство Грузии объявило тендер на сумму 294,7 миллиона лари, сообщается на сайте Государственного агентства по закупкам.
Сумму власти страны привлекли в рамках кредитного соглашения, подписанного со Всемирным банком. Совет исполнительных директоров Всемирного банка в конце марта утвердил проект на 109 миллионов долларов для модернизации автомагистрали из Кахети в Тбилиси.
Это будет четвертый участок новой кахетинской трассы. Согласно условиям тендера
, заинтересованные компании должны представить свои предложения в Департамент автомобильных дорог до 31 августа.
В соответствии с требованиями Всемирного банка, компания, участвующая в тендере, должна иметь годовой оборот не менее 80 миллионов долларов и ликвидные средства не менее 10 миллионов долларов за последние 5 лет.
Правительство Грузии летом 2021 года представило проект строительства новой автомагистрали в направлении Кахети и объявило три тендера на строительство 35,2-километрового участка до Сагареджо. Эти тендеры завершились в конце прошлого года, и с компаниями-победителями было подписано контрактов на сумму 537,8 млн лари.
Включая 17-километровый участок, финансируемый Всемирным банком, всего в Кахетии будет построено 52,2 километра новой автомагистрали, общая стоимость которой составит 832,5 миллиона лари.