https://sputnik-georgia.ru/20220715/novye-dorogi-i-glubokovodnyy-port-perspektivy-gruzii-kak-tranzitnogo-khaba-268557169.html

Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба

Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба

Выход к морю, сухопутные маршруты, железная дорога, аэропорты – географическое положение дает Грузии огромный потенциал для развития транзита через свою... 15.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-15T16:23+0400

2022-07-15T16:23+0400

2022-07-15T16:39+0400

экономика

грузия

аналитика

анаклия

транзит

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Власти страны настроены решительно, но путь к становлению транзитным хабом долгий и трудный - амбициозные планы требуют огромных усилий и больших вложений.Что необходимо стране для того, чтобы превратиться в важный транзитный хаб, и что до сих пор мешает ей добиться этой цели – в материале Sputnik Грузия.Транзитные успехиДоходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур рекордно растут. В мае они превысили 8,2 млн лари ($2,8 млн), тогда как в начале года находились на уровне 5,3 млн лари ($1,8 млн).По информации Службы доходов Грузии, территорию страны в этом месяце пересекли более 41,3 тыс. грузовых автомобилей.В целом, в январе-мае текущего года транзит принес бюджету Грузии на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Среди основных причин столь стремительного роста транзитных потоков экспертами называются санкции против России и Беларуси. После появления ограничений на движение по европейскому направлению для этих государств грузовые потоки переключились на южные страны."Грузия уже получает определенные дивиденды за счет изменившейся ситуации в регионе. В мировом масштабе часть товаропотоков, которые направлялись с Востока в Западную и Северную Европу через Россию, теперь переориентирована на южное направление. В том числе и на Грузию", - заявил Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.По его информации, эксперты оценивают общий объем этих изменений в районе 240 млн тонн в годовом исчислении. Конечно, не все они будут направляться через Азербайджан и Грузию в сторону Европы и в обратном направлении, но определенная часть "транзитного пирога" перепадет и Грузии.Арчвадзе считает, что на вещи следует смотреть более широко. Речь идет не только о переориентации товарных потоков и увеличении пропускной способности Грузии, а в целом развитии сферы оказания услуг в стране, об усилении роли Тбилиси в коммуникационных, банковских и других отраслях."Это тоже является частью экспорта, но экспорта услуг. Благоприятные условия возникают не только для транспортировки физических товаров через Грузию, но и для осуществления продвижения услуг через территорию Грузии", - пояснил эксперт.Кроме того, Арчвадзе считает, что обратить внимание стоит и на переезд граждан из России, Беларуси и Украины, которые теперь ведут свой бизнес в Грузии. В стране рекордно выросли объемы денежных переводов. Только в мае в Грузию перечислили $314 млн, тогда как еще пару месяцев назад эта сумма составляла примерно $25-27 млн."Это показывает, что многие компании перевели свои фирмы и сотрудников в Грузию, они здесь получают деньги за оплату трудовой деятельности. Это тоже идет на пользу росту покупательной способности Грузии, увеличивает наш потенциал и, можно сказать, является определенной формой роста экспорта услуг", - отметил эксперт.Как заявил Арчвадзе, местоположение и потенциал Грузии дают стране возможность и без происходящих сегодня событий из года в год увеличивать свои товарооборот и транзитные объемы."Еще несколько лет назад Россия и Турция договорились об увеличении товарооборота между ними более чем в 2,5 раза, где-то с 38 до 100 млн тонн грузов в ежегодном исчислении. Одним из путей перевозок для достижения этой цели рассматривалась Грузия. Так что, был бы мир, а товарные потоки найдутся", - сказал он.Тем не менее, отмечает эксперт, сейчас сложилась экстремальная ситуация, которая ускоренными темпами выплеснула преимущества географического местоположения Грузии, ставшей более востребованной.Часть Шелкового путиРазвитие Шелкового пути — один из важных приоритетов правительства Грузии, которое осуществляет значительные инвестиции в этом направлении.В связи с этим инфраструктура, которая строится и модернизируется в масштабах страны (в том числе автомагистраль Восток-Запад, ж/д ветка Баку-Тбилиси-Карс и временно "зависший" проект глубоководного порта Анаклия), является составной частью китайской стратегии экономического развития "Один пояс – один путь"."То, что сейчас усиленными темпами идет строительство автобана Восток-Запад на Рикотском перевале, строится рекордный по длине 9-километровый тоннель Квешети-Коби, наряду с расширением возможности КПП с российской стороны, показывает, что транспортные потоки Восток-Запад и Север-Юг будут наращиваться. И в этом заинтересованы не только наши ближайшие соседи, но и более отдаленные страны, в том числе Иран, а также страны Азии, такие как Китай, Казахстан, Узбекистан и так далее", - заявил Арчвадзе."Без порта Анаклия не выйдет"Эксперт по экономическим вопросам Акакий Цомая согласен, что Грузия действительно обладает большим транзитным потенциалом.Сложившаяся сегодня ситуация в мире показывает, что Грузия является краеугольным камнем в коридоре между Европой и Азией. Поэтому к транзиту грузов из Китая и других азиатских стран через Грузию приковано серьезное внимание.Цомая считает, что для скорейшего приближения к цели Грузии, в первую очередь, нужно развивать портовую инфраструктуру. В частности, необходимо реализовать грандиозный проект глубоководного порта в Анаклия, который по завершению лишь первой фазы смог бы принимать корабли вместимостью 10 тыс. контейнеров.На сегодняшний день в стране работают два порта – в Батуми и Поти. Основной грузопоток проходит как раз через последний, однако его возможности ограничены в пределах 1,5 тыс. контейнеров.Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад.Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года были начаты работы по углублению дна до 16 метров. На данный момент строительство порта остановлено.Контракт с "Консорциумом развития Анаклия" власти разорвали в январе 2020 года, так как инвестор не смог выполнить финансовые обязательства.Уже летом того же года "Консорциум" вместе с одним из иностранных инвесторов проекта Бобом Мейером внесли иски против правительства Грузии в независимые арбитражные суды с требованием возместить финансовые убытки, превысившие миллиард долларов, и восстановить расторгнутое соглашение.Власти Грузии от проекта не отказались и считают его реализацию приоритетной, поэтому, параллельно с вопросом разрешения арбитражных споров, провели ряд дополнительных исследований по развитию Анаклия и строительству порта.Кроме того, сообщается, что вся документация для начала нового процесса выбора проекта строительства глубоководного порта в Анаклия на сегодняшний день уже готова.Недостаточно инфраструктурыПо словам Цомая, для громкой заявки в качестве транзитного хаба Грузия пока не готова инфраструктурно. Также сегодня на международной политической арене не наблюдается активности, которая в дальнейшем должна была бы поспособствовать привлечению крупных инвестиций в развитие Грузии."В Грузию автоматически пошел большой поток грузов, но мы видим огромные заторы из трейлеров, а это значит, что пропускная способность довольно низкая из-за слабой инфраструктуры", - заявил Цомая.Кроме того, он считает, что требуется строительство автомагистралей с еще более высокой пропускной способностью в направлении Восток-Запад, чтобы грузы, которые транзитом через Россию попадали в Грузию, шли теперь прямо через Грузию, и как раз на это сегодня и есть большой спрос."Когда речь идет о высокой пропускной способности грузов, нужна гораздо более гибкая инфраструктура, в том числе высокоскоростная железная дорога, глубоководные порты. Такие понятия, как "транспортный хаб" и "инфраструктура", именно это и подразумевают, а в Грузии пока есть только территория и потенциал", - считает Цомая.По словам эксперта, чтобы стать транспортно-логистическим хабом, нужны серьезные инвестиции для строительства хорошей инфраструктуры, а строительство порта Анаклия дало бы скачок всем остальным процессам.

https://sputnik-georgia.ru/20220701/ekonomika-gruzii-rastet-blagodarya-sokhraneniyu-torgovykh-otnosheniy-s-rossiey---ekspert-268090713.html

https://sputnik-georgia.ru/20220612/vlasti-gruzii-budut-gotovy-v-blizhayshee-vremya-vybrat-novogo-stroitelya-porta-anakliya-267364268.html

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экономика, грузия, аналитика, анаклия, транзит