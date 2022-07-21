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"Сабуртало" победил "Стяуа" в матче Лиги конференций

"Сабуртало" победил "Стяуа" в матче Лиги конференций

Ответная игра между клубами пройдет 20 июля в Бухаресте 21.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Тбилисский клуб "Сабуртало" во втором этапе квалификационного раунда Лиги конференций победил "Стяуа" из Бухареста со счетом 1:0."Сабуртало" удалось выйти вперед на 41-й минуте. Быструю контратаку у штрафной продолжил Леван Ноникашвили, который хорошо оценил ситуацию и точно пробил в нижний угол, сделав счет 1:0.Тбилисцы могли еще несколько раз увеличить счет, но не смогли этим воспользоваться моментами, и в итоге "Сабуртало" порадовал болельщиков и завершил матч со счетом 1:0. Стоит отметить, что команда выиграла несколько матчей в еврокубках, но это была первая домашняя победа.Батумское "Динамо" крупно проиграло в Польше в матче Лиги конференций >>Ответная игра между клубами пройдет 20 июля в Бухаресте.

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грузия, новости, спорт, фк "сабуртало", футбол