https://sputnik-georgia.ru/20220722/bank-rossii-snizil-klyuchevuyu-stavku-do-8-268774656.html

Банк России снизил ключевую ставку до 8%

Банк России снизил ключевую ставку до 8%

С марта текущего года ключевая ставка в России снизилась с 20 до 8% 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T15:21+0400

2022-07-22T15:21+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 150 б. п., до 8% годовых. В конце февраля на фоне ужесточения санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке Банк России экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор решил уменьшить ставку до 14%, а в начале июня вернул ее на уровень до введения против России санкций – 9,5%. В документе отмечается, что инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность.По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 12,0-15,0% в 2022 году, 5,0-7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году."Это еще не предел": что будет с евро и долларом >>В базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в экономике Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 4,0-6,0%. Снижение в значительной мере будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году темп прироста ВВП останется отрицательным и составит (-4,0)-(-1,0)%, отражая эффект базы I квартала 2022 года и более растянутое снижение выпуска. В 2024 году прирост ВВП прогнозируется в диапазоне 1,5-2,5%.

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россия, новости, экономика, центральный банк росси, инфляция