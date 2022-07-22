https://sputnik-georgia.ru/20220722/eto-ne-ofitsialnye-dokumenty---volskiy-o-taynykh-materialakh-gogashvili-268788110.html

"Это не официальные документы" - Вольский о тайных материалах Гогашвили

"Это не официальные документы" - Вольский о тайных материалах Гогашвили

Главным официальным документом должно быть то, что перепроверено более 10% избирательных участков и нигде нарушений не было найдено, заявил вице-спикер. 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T20:49+0400

2022-07-22T20:49+0400

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фонд открытое общество - грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Материалы, предоставленные неправительственным организациям бывшим замглавы СГБ Иосифом (Сосо) Гогашвили, не являются официальными документами, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.В своем исследовании "Международная прозрачность - Грузия" и "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED) утверждают, что существовала масштабная схема мобилизации голосов избирателей в пользу правящей партии незаконными методами. Исследование было подготовлено по материалам, тайно предоставленным им Гогашвили.По его словам, нарушения были отмечены во всех международных документах, в том числе факты давления и предвзятости."Есть определенные факты, которые до сих пор являются спорными. Но факт, что окончательное заключение и окончательные официальные документы говорят о том, что выборы были проведены прозрачно и были близки к международным стандартам", - подчеркнул Вольский.Неправительственные организации заявили, к ним в руки попала корреспонденция 2018-2019 годов с электронной почты, созданной, предположительно, "Грузинской мечтой", и датированные 2020 годом документы. Результаты исследования и сами материалы они уже передали прокуратуре.Революционный сценарий №2 - депутат об исследовании по тайным материалам Гогашвили >>Что касается Гогашвили, с 16 июля он находится в заключении. За день до этого он написал в соцсети, что у него есть доказательства фальсификации местных выборов 2021 года, и он уже ознакомил с материалами представителей дипкорпуса, международных миссий, неправительственных организаций и СМИ.Прокуратура предъявила Гогашвили обвинение в "превышении служебных полномочий", "незаконном получении, хранении, распространении персональных данных с использованием своего служебного положения" и в "незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия". Ему грозит от четырех до семи лет тюрьмы.

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, георгий вольский, международное общество справедливых выборов и демократии, фонд открытое общество - грузия