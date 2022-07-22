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Глава "Грузинской мечты" осудил заявление президента
Глава "Грузинской мечты" осудил заявление президента
Как отметил Кобахидзе, некоторые заявления президента Грузии наносят вред стране 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T10:54+0400
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2022-07-22T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возглавляет парламентскую республику, поэтому у нее нет особых компетенций, однако некоторые ее заявления могут навредить стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Ранее президент Зурабишвили заявила, что представители правящей партии не говорят с ней, несмотря на ее желание наладить коммуникацию. По словам президента, вся ее критика всегда была основана на том, что есть вопросы, по которым и власть, и оппозиция должны прийти к консенсусу – это Евросоюз и Украина.Как отметил Кобахидзе, некоторые заявления президента Грузии наносят вред стране."Мы неоднократно старались объяснить ей некоторые вещи... Из-за дефицита информации ей может быть сложно было анализировать некоторые вещи и дать правильную оценку. Уверяю вас, и в прошлом году, и в этом мы поделились с ней намного большей информацией, чем имели возможность делиться с обществом. Но и здесь ей было сложно анализировать некоторые вещи и оценить, что печально", – рассказал Кобахидзе.Они не говорят со мной - президент Грузии об отношениях с правящей партией>>Он подчеркнул, что в правящей команде "готовы еще раз все ей объяснить, разъяснить, но ожидания, что она что-то проанализирует, больше нет".Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов."Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции и в случае с неофициальными поездками президента в европейские страны, и встречами с первыми лицами, несмотря на полученный от грузинского правительства отказ совершить рабочие визиты.
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Глава "Грузинской мечты" осудил заявление президента
10:54 22.07.2022 (обновлено: 11:05 22.07.2022)
Как отметил Кобахидзе, некоторые заявления президента Грузии наносят вред стране
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили возглавляет парламентскую республику, поэтому у нее нет особых компетенций, однако некоторые ее заявления могут навредить стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ранее президент Зурабишвили заявила, что представители правящей партии не говорят с ней, несмотря на ее желание наладить коммуникацию. По словам президента, вся ее критика всегда была основана на том, что есть вопросы, по которым и власть, и оппозиция должны прийти к консенсусу – это Евросоюз и Украина.
"У президента нет особых компетенций, чтобы она нам или стране создала какие-то серьезные проблемы. Небольшие проблемы она может создать, но вести страну по другому направлению не сможет, поскольку в парламентской республике компетенции очень ограничены. Исходя из этого, у нас нет никакого интереса входить с ней в полемику, вести с ней публичную полемику, противостоять и так далее", – заявил Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди".
Как отметил Кобахидзе, некоторые заявления президента Грузии наносят вред стране.
"Мы неоднократно старались объяснить ей некоторые вещи... Из-за дефицита информации ей может быть сложно было анализировать некоторые вещи и дать правильную оценку. Уверяю вас, и в прошлом году, и в этом мы поделились с ней намного большей информацией, чем имели возможность делиться с обществом. Но и здесь ей было сложно анализировать некоторые вещи и оценить, что печально", – рассказал Кобахидзе.
Он подчеркнул, что в правящей команде "готовы еще раз все ей объяснить, разъяснить, но ожидания, что она что-то проанализирует, больше нет".
Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.
"Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции и в случае с неофициальными поездками президента в европейские страны, и встречами с первыми лицами, несмотря на полученный от грузинского правительства отказ совершить рабочие визиты.