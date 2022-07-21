https://sputnik-georgia.ru/20220721/oni-ne-govoryat-so-mnoy---prezident-gruzii-ob-otnosheniyakh-s-pravyaschey-partiey-268754139.html

Они не говорят со мной - президент Грузии об отношениях с правящей партией

Они не говорят со мной - президент Грузии об отношениях с правящей партией

Есть вопросы, по которым и власть и оппозиция должны прийти к консенсусу, заявила президент 21.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-21T23:47+0400

2022-07-21T23:47+0400

2022-07-21T23:52+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что представители правящей партии не говорят с ней, несмотря на ее желание наладить коммуникацию.По словам президента, вся ее критика всегда была основана на том, что есть вопросы, по которым и власть, и оппозиция должны прийти к консенсусу - это Евросоюз и Украина.Что касается двух вопросов, по которым правящая партия обвиняет президента в нарушении Конституции страны - неофициальные визиты в европейские страны и отказ назначать послов, то, как отметила Зурабишвили, Конституцию нарушает правящая партия."Мечта" не наказывает президента Грузии– Кобахидзе об иске >>"То, что я превратила визиты в частные поездки, не является нарушением Конституции. Я следовала статье 78 Конституции Грузии, которая обязывает меня, что я должна делать все, что от меня зависит, чтобы приблизить евроинтеграцию. И между прочим, многими своими выступлениями эту статью нарушает как раз большинство", - заявила президент.Что касается назначения послов, то, как отметила президент, она утвердила кандидатуру 36 послов из 37, которые назначались за время ее президентства. Что касается 37-го кандидата Давида Бакрадзе, то документ о его назначении она получила лишь 15 июля и ничью кандидатуру не отклоняла.В конце июня Конституционный суд Грузии принял иск правительства об определении полномочий Грузии в вопросе назначения послов.Еще в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции. Правительство уверено в том, что Конституционный суд Грузии докажет отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов."Зурабишвили не в курсе..." – вице-спикер парламента Грузии резко ответил президенту >>"Грузинская мечта" обвинила Зурабишвили в нарушении Конституции и в случае с неофициальными поездки президента в европейские страны и встречами с первыми лицами, несмотря на полученный от грузинского правительства отказ совершить рабочие визиты.

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