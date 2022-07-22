https://sputnik-georgia.ru/20220722/kogda-v-gruzii-zapustyat-sputnikovyy-internet-starlink-268788730.html
Когда в Грузии запустят спутниковый интернет Starlink?
Когда в Грузии запустят спутниковый интернет Starlink?
Проект SpaceX Starlink - важный факт для развития экономики страны в целом, в том числе для развития туризма, заявил министр 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T21:34+0400
2022-07-22T21:34+0400
2022-07-22T22:20+0400
грузия
новости
spacex
экономика
интернет
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Компания Илона Маска SpaceX будет предоставлять Грузии Интернет с помощью спутниковой системы Starlink с 2023 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.По словам министра, с приходом и началом работы Starlink в Грузии фактически начинается новый этап в плане интернетизации. Соответствующее разрешение компании уже выдано.По словам министра, это важный факт для развития экономики в целом, в том числе для развития туризма.Кроме того, внедрение быстрого интернета по всей стране будет способствовать улучшению публичных сервисов, повышению уровня образования, обеспечению интернетом школ, в которых сегодня нет интернета, повышению уровня безопасности и созданию новых возможностей, в том числе для создания новых продуктов с точки зрения информационных технологий.Компания Илона Маска прошла авторизацию в Грузии >>"Фактически в Грузии будут уравнены возможности между городом и труднодоступными местами. Министерство экономики уже несколько месяцев работает с компанией SpaceX, чтобы это решение было положительным, а Грузия стала первой страной в регионе, которая подключится к качественному интернету Starlink", — отметил Давиташвили.Особенно важной работа Starlink в Грузии станет в высокогорных регионах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа. После внедрения Starlink во всех таких географических ареалах доступ к высокоскоростному Интернету будет доступен для всех желающих.Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается низконадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.
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грузия, новости, spacex, экономика, интернет, леван давиташвили
Когда в Грузии запустят спутниковый интернет Starlink?
21:34 22.07.2022 (обновлено: 22:20 22.07.2022)
Проект SpaceX Starlink - важный факт для развития экономики страны в целом, в том числе для развития туризма, заявил министр
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Компания Илона Маска SpaceX будет предоставлять Грузии Интернет с помощью спутниковой системы Starlink с 2023 года, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
По словам министра, с приходом и началом работы Starlink в Грузии фактически начинается новый этап в плане интернетизации. Соответствующее разрешение компании уже выдано.
"Из-за сложной географии нашей страны качественный интернет доступен не во всех районах, однако с 2023 года в Грузии начнет действовать проект SpaceX Starlink, что позволит сделать качественный быстрый интернет доступным во всех регионах", — сказал Леван Давиташвили журналистам.
По словам министра, это важный факт для развития экономики в целом, в том числе для развития туризма.
Кроме того, внедрение быстрого интернета по всей стране будет способствовать улучшению публичных сервисов, повышению уровня образования, обеспечению интернетом школ, в которых сегодня нет интернета, повышению уровня безопасности и созданию новых возможностей, в том числе для создания новых продуктов с точки зрения информационных технологий.
"Фактически в Грузии будут уравнены возможности между городом и труднодоступными местами. Министерство экономики уже несколько месяцев работает с компанией SpaceX, чтобы это решение было положительным, а Грузия стала первой страной в регионе, которая подключится к качественному интернету Starlink", — отметил Давиташвили.
Особенно важной работа Starlink в Грузии станет в высокогорных регионах страны, а также в поселениях, где нет широкополосного интернет-доступа. После внедрения Starlink во всех таких географических ареалах доступ к высокоскоростному Интернету будет доступен для всех желающих.
Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается низконадежным, некачественным или вообще недоступен. На сегодняшний день SpaceX уже запустил более 2,7 тысячи низкоорбитальных систем спутниковой связи.