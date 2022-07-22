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На третий круг: Каландаришвили вновь будет претендовать на пост главы ЦИК Грузии
На третий круг: Каландаришвили вновь будет претендовать на пост главы ЦИК Грузии
Каландаришвили надеется, что его кндидатуру поддержат и в администрации президента, и в парламенте 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T11:41+0400
2022-07-22T11:41+0400
2022-07-22T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Действующий председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили в очередной – в третий раз намерен подать заявку на этот пост.Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила конкурс на должности председателя Центральной избирательной комиссии и двух членов ЦИК в середине июля. Проведение нового конкурса понадобилось, так как в августе истекает срок полномочий Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.По его словам, на сегодняшний день нет ни единого вопроса в связи с его деятельностью, который мог бы поставить под сомнение независимость или непредвзятость ведомства."Хочу сказать, что я буду абсолютно достойным кандидатом", - отметил Каландаришвили.Каландаришвили также надеется, что президент Грузии поддержит его кандидатуру."Исходя из того, что мои цели и амбиции абсолютно здоровые, у меня есть позитивное ожидание, что первый этап конкурса будет успешно преодолен, также успешно будет преодолен этап направления президентом в парламент, а затем уже у меня есть ожидания многопартийной поддержки в законодательном органе", - отметил он.Прием заявок в администрации президента начнется 26 июля.В Грузии снова ищут председателя ЦИК Грузии>>По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.У правящей партии в настоящее время 84 депутата.
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грузия, политика, новости, саломе зурабишвили
На третий круг: Каландаришвили вновь будет претендовать на пост главы ЦИК Грузии
11:41 22.07.2022 (обновлено: 11:44 22.07.2022)
Каландаришвили надеется, что его кндидатуру поддержат и в администрации президента, и в парламенте
ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Действующий председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили в очередной – в третий раз намерен подать заявку на этот пост.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила конкурс на должности председателя Центральной избирательной комиссии и двух членов ЦИК в середине июля. Проведение нового конкурса понадобилось, так как в августе истекает срок полномочий Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.
"Несмотря на то, что пока я не обращался в конкурсную комиссию, созданную в администрации президента, безусловно, я собираюсь подать заявку. Думаю, что это абсолютно естественно и логично, исходя из того, что у меня год успешной работы", - заявил Каландаришвили в эфире канала PalitraNews.
По его словам, на сегодняшний день нет ни единого вопроса в связи с его деятельностью, который мог бы поставить под сомнение независимость или непредвзятость ведомства.
"Хочу сказать, что я буду абсолютно достойным кандидатом", - отметил Каландаришвили.
Каландаришвили также надеется, что президент Грузии поддержит его кандидатуру.
"Исходя из того, что мои цели и амбиции абсолютно здоровые, у меня есть позитивное ожидание, что первый этап конкурса будет успешно преодолен, также успешно будет преодолен этап направления президентом в парламент, а затем уже у меня есть ожидания многопартийной поддержки в законодательном органе", - отметил он.
Прием заявок в администрации президента начнется 26 июля.
По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.
Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.
У правящей партии в настоящее время 84 депутата.