https://sputnik-georgia.ru/20220722/ne-podorozhayut--glava-minzdrava-gruzii-uspokoil-naselenie-268756725.html

Не подорожают! – глава Минздрава Грузии успокоил население

Не подорожают! – глава Минздрава Грузии успокоил население

С января 2022 года граждане Грузии сэкономили на лекарствах более 50 миллионов долларов, заявил министр 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T10:02+0400

2022-07-22T10:02+0400

2022-07-22T10:02+0400

зураб азарашвили

грузия

новости

общество

турция

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Лекарства, ввозимые из Турции, не подорожают, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января и вскоре в страну начали поступать медикаменты, которые намного дешевле аналогов, которые до сих пор продавались в Грузии.Как отметил Зураб Азарашвили, с января 2022 года граждане Грузии сэкономили на лекарствах более 50 миллионов долларов, поэтому их расходы значительно сократились.По словам министра, слухи о том, что Грузия больше не будет ввозить лекарства из Турции распространяют враждебно настроенные лица."Был поднят большой ажиотаж, как будто проект открытия турецкого рынка находится на грани краха, что это были ложные обещания. К сожалению, это враждебность по отношению к стране", – сказал Азарашвили.Подорожают ли в Грузии турецкие лекарства? Ответ замглавы Минздрава >>Министр также рассказал о качестве импортируемых из Турции лекарств и отметил, что все лекарства всех наименований полностью соответствуют международным стандартам GDP и GMP.В начале года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что ввоз дешевых медикаментов из Турции будет большим облегчением для граждан. По его словам, высокие цены на медикаменты абсолютно неприемлемы, именно поэтому правительство соответствующе отреагировало и нашло выход из ситуации.

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зураб азарашвили, грузия, новости, общество, турция, министерство здравоохранения грузии