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Попытка изнасилования на востоке Грузии – обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы
Попытка изнасилования на востоке Грузии – обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы
По версии следствия, обвиняемый донимал жертву уже в соцсетях, угрожая изнасилованием и причинением вреда здоровью 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T23:04+0400
2022-07-22T23:04+0400
2022-07-22T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. За попытку изнасилования в Душети (регион Мцхета-Мтианети) обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.Следствием, проведенным МВД, установлено, что ночью 3 июля обвиняемый запер жертву в своей машине, связал силой и попытался изнасиловать. Осуществить задуманное ему не удалось, жертва спаслась, оказав ему сопротивление. После этого обвиняемый донимал жертву уже в соцсетях, угрожая изнасилованием и причинением вреда здоровью. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции 21 июля.Задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летнего мальчика >>Прокуратура предъявила обвинения по статьям УК "попытка изнасилования", "незаконное лишение свободы, в целях облегчения совершения другого преступления", "угроза", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого заключения в качестве меры пресечения.Следствие по уголовному делу продолжается.
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Попытка изнасилования на востоке Грузии – обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы
По версии следствия, обвиняемый донимал жертву уже в соцсетях, угрожая изнасилованием и причинением вреда здоровью
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. За попытку изнасилования в Душети (регион Мцхета-Мтианети) обвиняемому грозит до восьми лет тюрьмы, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Грузии.
Следствием, проведенным МВД, установлено, что ночью 3 июля обвиняемый запер жертву в своей машине, связал силой и попытался изнасиловать. Осуществить задуманное ему не удалось, жертва спаслась, оказав ему сопротивление.
После этого обвиняемый донимал жертву уже в соцсетях, угрожая изнасилованием и причинением вреда здоровью. Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции 21 июля.
Прокуратура предъявила обвинения
по статьям УК "попытка изнасилования", "незаконное лишение свободы, в целях облегчения совершения другого преступления", "угроза", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого заключения в качестве меры пресечения.
Следствие по уголовному делу продолжается.