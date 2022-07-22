https://sputnik-georgia.ru/20220722/premer-gruzii-vstretilsya-s-predsedatelem-upravleniya-musulman-kavkaza-268775228.html

Премьер Грузии встретился с председателем управления мусульман Кавказа

Премьер Грузии встретился с председателем управления мусульман Кавказа

Азербайджанского религиозного деятеля тепло встретили в Тбилиси 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T15:36+0400

2022-07-22T15:36+0400

2022-07-22T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с азербайджанским религиозным деятелем, главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде, сообщает пресс-служба администрации правительства.Пашазаде передал Гарибашвили теплое приветствие от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Гарибашвили отметил, что Азербайджан и Грузия не только соседи, но друзья. По словам Гарибашвили, в отношениях двух стран есть конкретный прогресс, и визит Пашазаде является подтверждением этому."Меня особенно радует тот факт, что вас связывает особая дружба с нашим Святейшим, и я знаю о вашем особенном уважении", – отметил Гарибашвили.На встрече Пашазаде отметил особый вклад Гарибашвили в дружественных отношения двух стран."Я не политик, но то, что отношения этих двух стран в плане политики, экономики, культуры, религии или других направлений на высоком уровне, это однозначно нужно отметить", – заявил Пашазаде.На встрече внимание также было уделено мероприятиям, которые осуществляются со стороны правительства Грузии для поддержки мусульманской общины.Какого числа наступает Мусульманский Новый год в 2022? Исламский календарь>>Было отмечено, что к этому времени государство передало мусульманам 228 мечетей, также 1 300 квадратных метров земли в Тбилиси для строительства центрального офиса Управления мусульман всея Грузии. На сегодняшний день в Грузии действует 300 мечетей.На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, первый заместитель председателя мусульманской общины Кавказа Сальман Мусаев и заместитель госкомитета по религиозным ассоциациям Азербайджана Саиб Нагиев.С грузинской стороны на встрече присутствовали митрополит епархии Зугдиди и Цаиши, руководитель отделения по иностранным делам Патриархии Грузии владыка Герасиме, протопресвитер Георгий Звиададзе и председатель государственного агентства по религиозным вопросам Заза Вашакмадзе.

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грузия, политика, новости, ильхам алиев, георгий звиададзе, азербайджан, тбилиси, зугдиди