Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220722/premer-gruzii-vstretilsya-s-predsedatelem-upravleniya-musulman-kavkaza-268775228.html
Премьер Грузии встретился с председателем управления мусульман Кавказа
Премьер Грузии встретился с председателем управления мусульман Кавказа
Азербайджанского религиозного деятеля тепло встретили в Тбилиси 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T15:36+0400
2022-07-22T15:36+0400
грузия
политика
новости
ильхам алиев
георгий звиададзе
азербайджан
тбилиси
зугдиди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0f/249448723_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_86879ce7da9a7198934154088a886b73.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с азербайджанским религиозным деятелем, главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде, сообщает пресс-служба администрации правительства.Пашазаде передал Гарибашвили теплое приветствие от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Гарибашвили отметил, что Азербайджан и Грузия не только соседи, но друзья. По словам Гарибашвили, в отношениях двух стран есть конкретный прогресс, и визит Пашазаде является подтверждением этому."Меня особенно радует тот факт, что вас связывает особая дружба с нашим Святейшим, и я знаю о вашем особенном уважении", – отметил Гарибашвили.На встрече Пашазаде отметил особый вклад Гарибашвили в дружественных отношения двух стран."Я не политик, но то, что отношения этих двух стран в плане политики, экономики, культуры, религии или других направлений на высоком уровне, это однозначно нужно отметить", – заявил Пашазаде.На встрече внимание также было уделено мероприятиям, которые осуществляются со стороны правительства Грузии для поддержки мусульманской общины.Какого числа наступает Мусульманский Новый год в 2022? Исламский календарь&gt;&gt;Было отмечено, что к этому времени государство передало мусульманам 228 мечетей, также 1 300 квадратных метров земли в Тбилиси для строительства центрального офиса Управления мусульман всея Грузии. На сегодняшний день в Грузии действует 300 мечетей.На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, первый заместитель председателя мусульманской общины Кавказа Сальман Мусаев и заместитель госкомитета по религиозным ассоциациям Азербайджана Саиб Нагиев.С грузинской стороны на встрече присутствовали митрополит епархии Зугдиди и Цаиши, руководитель отделения по иностранным делам Патриархии Грузии владыка Герасиме, протопресвитер Георгий Звиададзе и председатель государственного агентства по религиозным вопросам Заза Вашакмадзе.
азербайджан
тбилиси
зугдиди
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/0f/249448723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4952c4396a988d6fe1842ae7cac7f2f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, ильхам алиев, георгий звиададзе, азербайджан, тбилиси, зугдиди

Премьер Грузии встретился с председателем управления мусульман Кавказа

15:36 22.07.2022
© photo: Sputnik / StringerБатумская мечеть Орта Джаме
Батумская мечеть Орта Джаме - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Азербайджанского религиозного деятеля тепло встретили в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили встретился в Тбилиси с азербайджанским религиозным деятелем, главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде, сообщает пресс-служба администрации правительства.
Пашазаде передал Гарибашвили теплое приветствие от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Гарибашвили отметил, что Азербайджан и Грузия не только соседи, но друзья.

"Я рад видеть вас в Грузии. Для нас большая честь принимать вас в Грузии. Я помню, мы встречались с вами несколько лет назад, у нас была очень хорошая беседа, и я рад, что сегодня вы вновь посетили Тбилиси", заявил Гарибашвили.

По словам Гарибашвили, в отношениях двух стран есть конкретный прогресс, и визит Пашазаде является подтверждением этому.
"Меня особенно радует тот факт, что вас связывает особая дружба с нашим Святейшим, и я знаю о вашем особенном уважении", отметил Гарибашвили.
На встрече Пашазаде отметил особый вклад Гарибашвили в дружественных отношения двух стран.
"Я не политик, но то, что отношения этих двух стран в плане политики, экономики, культуры, религии или других направлений на высоком уровне, это однозначно нужно отметить", заявил Пашазаде.
На встрече внимание также было уделено мероприятиям, которые осуществляются со стороны правительства Грузии для поддержки мусульманской общины.
Какого числа наступает Мусульманский Новый год в 2022? Исламский календарь>>
Было отмечено, что к этому времени государство передало мусульманам 228 мечетей, также 1 300 квадратных метров земли в Тбилиси для строительства центрального офиса Управления мусульман всея Грузии. На сегодняшний день в Грузии действует 300 мечетей.
На встрече присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев, первый заместитель председателя мусульманской общины Кавказа Сальман Мусаев и заместитель госкомитета по религиозным ассоциациям Азербайджана Саиб Нагиев.
С грузинской стороны на встрече присутствовали митрополит епархии Зугдиди и Цаиши, руководитель отделения по иностранным делам Патриархии Грузии владыка Герасиме, протопресвитер Георгий Звиададзе и председатель государственного агентства по религиозным вопросам Заза Вашакмадзе.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0