https://sputnik-georgia.ru/20220722/retrospektivu-lyubovnoe-pismo-gruzinskomu-kino-pokazhut-v-italii-268735322.html

Ретроспективу "Любовное письмо грузинскому кино" покажут в Италии

Ретроспективу "Любовное письмо грузинскому кино" покажут в Италии

Итальянцев познакомят с избранными картинам сокровищницы грузинского кинематографа 22.07.2022, Sputnik Грузия

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грузинское кино

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. "Любовное письмо грузинскому кино" – ретроспективу с таким названием под кураторством режиссера Александра Коберидзе покажут на Международном кинофестивале Lago Film Fest, который пройдет в Италии с 22 по 30 июля.Ретроспектива, организаторами которой являются Киноцентр Грузии и Национальный архив, объединяет грузинские фильмы, снятые в период 1927-1980 гг.:Брат режиссера Александра Коберидзе Георгий Коберидзе, создавший музыку для фильма-обладателя множества международных наград "Что мы видим, когда смотрим на небо" (реж. А. Коберидзе), будет присутствовать на фестивале в амплуа члена жюри. Вместе с коллегами Георгий Коберидзе выявит победителя в номинации "Лучший оригинальный саундтрек", а также проведет профессиональный мастер-класс. Lago Film Fest – международный фестиваль короткометражного и документального кино. С 2005 года ежегодно проходит в Ревине-Лаго – коммуне в Италии, расположенной в провинции Тревизо области Венеция. Это культурное мероприятие, целью которого является поощрение и оценка молодого кино.

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италия, грузия, культура, александр коберидзе, культурная жизнь грузии, венеция, грузинское кино