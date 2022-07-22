https://sputnik-georgia.ru/20220722/retrospektivu-lyubovnoe-pismo-gruzinskomu-kino-pokazhut-v-italii-268735322.html
Ретроспективу "Любовное письмо грузинскому кино" покажут в Италии
Ретроспективу "Любовное письмо грузинскому кино" покажут в Италии
Итальянцев познакомят с избранными картинам сокровищницы грузинского кинематографа 22.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-22T08:01+0400
2022-07-22T08:01+0400
2022-07-22T08:01+0400
италия
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культура
александр коберидзе
культурная жизнь грузии
венеция
грузинское кино
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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. "Любовное письмо грузинскому кино" – ретроспективу с таким названием под кураторством режиссера Александра Коберидзе покажут на Международном кинофестивале Lago Film Fest, который пройдет в Италии с 22 по 30 июля.Ретроспектива, организаторами которой являются Киноцентр Грузии и Национальный архив, объединяет грузинские фильмы, снятые в период 1927-1980 гг.:Брат режиссера Александра Коберидзе Георгий Коберидзе, создавший музыку для фильма-обладателя множества международных наград "Что мы видим, когда смотрим на небо" (реж. А. Коберидзе), будет присутствовать на фестивале в амплуа члена жюри. Вместе с коллегами Георгий Коберидзе выявит победителя в номинации "Лучший оригинальный саундтрек", а также проведет профессиональный мастер-класс. Lago Film Fest – международный фестиваль короткометражного и документального кино. С 2005 года ежегодно проходит в Ревине-Лаго – коммуне в Италии, расположенной в провинции Тревизо области Венеция. Это культурное мероприятие, целью которого является поощрение и оценка молодого кино.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
италия, грузия, культура, александр коберидзе, культурная жизнь грузии, венеция, грузинское кино
Ретроспективу "Любовное письмо грузинскому кино" покажут в Италии
Итальянцев познакомят с избранными картинам сокровищницы грузинского кинематографа
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. "Любовное письмо грузинскому кино" – ретроспективу с таким названием под кураторством режиссера Александра Коберидзе покажут на Международном кинофестивале Lago Film Fest, который пройдет в Италии с 22 по 30 июля.
"В прошлом 2021 году на кинофестивале состоялась ретроспектива, которая была посвящена творчеству Александра Коберидзе. В этом же году режиссер возвращается в Италию с избранными работы грузинского кинонаследия, которые выбрал сам", – говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Ретроспектива, организаторами которой являются Киноцентр Грузии и Национальный архив, объединяет грузинские фильмы, снятые в период 1927-1980 гг.:
"Гоги Ратиани" – реж. Котэ Марджанишвили,
"Колхида" – реж. Сосо Чхаидзе,
"Пекари" – реж. Бидзина Рачвелишвили,
"Феола" – реж. Баадур Цуладзе,
"Меквле" – реж. Годердзи Чохели.
Брат режиссера Александра Коберидзе Георгий Коберидзе, создавший музыку для фильма-обладателя множества международных наград "Что мы видим, когда смотрим на небо" (реж. А. Коберидзе), будет присутствовать на фестивале в амплуа члена жюри.
Вместе с коллегами Георгий Коберидзе выявит победителя в номинации "Лучший оригинальный саундтрек", а также проведет профессиональный мастер-класс.
Lago Film Fest – международный фестиваль короткометражного и документального кино. С 2005 года ежегодно проходит в Ревине-Лаго – коммуне в Италии, расположенной в провинции Тревизо области Венеция. Это культурное мероприятие, целью которого является поощрение и оценка молодого кино.