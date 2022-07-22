https://sputnik-georgia.ru/20220722/sotrudnika-publichnogo-reestra-prigovorili-k-tyurme-v-gruzii-268789091.html

Сотрудника публичного реестра приговорили к тюрьме в Грузии

Сотрудника публичного реестра приговорили к тюрьме в Грузии

Регистратор помог пятерым гражданам мошенническим путем присвоить себе принадлежащих государству земельные участки площадью 6,4 миллиона квадратных метров 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T22:01+0400

2022-07-22T22:01+0400

2022-07-22T22:56+0400

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тбилисский городской суд

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Регистратора регионального офиса Национального агентства публичного реестра региона Кахети суд признал виновным в махинациях с государственной землей, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.Тбилисский городской суд полностью разделил представленные прокуратурой доказательства и признал регистратора регионального офиса Национального агентства публичного реестра региона Кахети виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, должностном подлоге и содействии в получении чужого имущества в крупном размере путем обмана.Тбилгорсуд признал регистратора виновным по уголовным статьям: "Злоупотребление чиновником служебными полномочиями вопреки публичному интересу в целях получения каких-либо выгоды или преимуществ для других лиц, повлекшее существенное нарушение законных интересов государства", "Служебный подлог" и "Содействие в мошенничестве, то есть содействие в получении обманным путем чужих имущественных прав в целях незаконного присвоения, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения".Суд приговорил регистратора к лишению свободы на шесть лет и три месяца.На востоке Грузии арестован сотрудник публичного реестра >>По информации прокуратуры, к уголовной ответственности привлечены и пять человек, по факту мошеннического присвоения госземель.Уголовное дело, которое рассматривает суд, возбуждено по статье "мошенничество, т.е. получение обманным путем чужих имущественных прав в крупном размере с целью незаконного присвоения".

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грузия, новости, происшествия, кахети, национальное агентство публичного реестра, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии