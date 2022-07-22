https://sputnik-georgia.ru/20220722/u-gosgranitsy-gruzii-poyavyatsya-predupreditelnye-znaki-268784208.html

У госграницы Грузии появятся предупредительные знаки

У госграницы Грузии появятся предупредительные знаки

По поводу разрешения на передвижение в пограничной зоне и пограничной полосе как физические, так и юридические лица должны обращаться в пограничную полицию МВД 22.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-22T18:16+0400

2022-07-22T18:16+0400

2022-07-22T18:32+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл – Sputnik. Пограничная полиция МВД Грузии начала устанавливать предупредительные знаки у государственной границы с целью информирования граждан, говорится в сообщении на сайте ведомства.С 1 сентября 2022 года в Грузии вступят в силу поправки в Кодекс административных нарушений, которые подразумевают увеличение штрафов за нарушение пограничного режима. Пограничный режим – это порядок въезда/выезда, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне.Для получения соответствующего разрешения заинтересованные лица должны заполнить форму на официальном сайте пограничной полиции Грузии и приложить копию удостоверения личности или паспорта и документацию, связанную с деятельностью.Предупредительные знаки будут установлены не более чем на 5 километров от зоны государственной границы и на участке пограничной полосы шириной 500 метров, говорится в сообщении.На сегодняшний день любое нарушение правил входа на пограничную зону, а также правил проживания и регистрации в Грузии караются предупреждением или штрафом в размере 10 лари.Грузия заработала на туристах более одного миллиарда долларов >>Согласно поправкам, нарушение пограничного режима во время осуществления туристической, исследовательской деятельности, охоты или сельскохозяйственных работ будет караться штрафом в размере 20 лари.А вот нарушение пограничного режима во время осуществления предпринимательской деятельности, строительства, горнодобывающих и других работ по добыче повлечет за собой штраф в размере 50 лари для физических лиц и 200 лари – для юридических.Повторное нарушение этих норм повлечет за собой штраф в размере 100 лари для физических лиц и 300 лари – для юридических.Как идет строительство "Моста дружбы" на границе Армении и Грузии >>Если же они вызвали препятствование пересечению границы, то штраф составит 250 лари. А вот повреждение или уничтожение пограничных знаков при этих действиях повлечет за собой штраф в размере 350 лари.Также съемка пограничного поста и пограничных знаков, в том числе с дрона, будет караться штрафом в размере 50 лари.

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грузия, новости, общество, граница грузии, пограничная зона, погранполиция грузии, мвд грузии