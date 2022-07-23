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Байден рассказал, как снизить цены на топливо в США
Байден рассказал, как снизить цены на топливо в США
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T12:02+0400
2022-07-23T12:02+0400
2022-07-23T12:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Американский лидер Джо Байден заявил, что введение потолка цен на нефть из РФ способно снизить стоимость топлива в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости.Президент США обратил внимание, что расценки на бензин остаются довольно высокими, а темпы их снижения недостаточно быстрыми.Среди других мер по снижению стоимости топлива в Соединенных Штатах он назвал наращивание добычи и высвобождение нефти из стратегического резерва.Западный мир продолжает обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем введения эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы бюджета.Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные >>>Так, в конце июня страны "Большой семерки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом психологической войны и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.Ранее Джо Байден внес несколько предложений, направленных на снижение расценок на топливо в США, в частности, об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом – 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня глава Соединенных Штатов предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется. Накануне президент выразил сожаление, что цены на бензин не реагируют должным образом на снижение стоимости нефти.
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джо байден, в мире, россия, экономика, сша, новости
Байден рассказал, как снизить цены на топливо в США
Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik.
Американский лидер Джо Байден заявил, что введение потолка цен на нефть из РФ способно снизить стоимость топлива в Соединенных Штатах, пишет РИА Новости
.
Президент США обратил внимание, что расценки на бензин остаются довольно высокими, а темпы их снижения недостаточно быстрыми.
"Мы говорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на который я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече G7. Это позволит увеличить предложение и снизить доходы России", – высказался Байден во время совещания с помощниками по вопросам экономики.
Среди других мер по снижению стоимости топлива в Соединенных Штатах он назвал наращивание добычи и высвобождение нефти из стратегического резерва.
Западный мир продолжает обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем введения эмбарго на нефть, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах со скидкой обеспечивать доходы бюджета.
Так, в конце июня страны "Большой семерки" договорились рассмотреть вопрос об установлении "потолка цен" на российскую нефть. В Москве эти планы назвали очередным элементом психологической войны и отметили, что они могут привести только к росту цен на нефтяном рынке.
Ранее Джо Байден внес несколько предложений, направленных на снижение расценок на топливо в США, в частности, об отмене топливного налога: при покупке галлона (3,785 литра) бензина он составляет 18 центов, в случае с дизельным топливом – 24 цента. На пресс-конференции по итогам участия в саммите НАТО 30 июня глава Соединенных Штатов предупредил сограждан, что им предстоит переплачивать за топливо столько, сколько потребуется. Накануне президент выразил сожаление, что цены на бензин не реагируют должным образом на снижение стоимости нефти.