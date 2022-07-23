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Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные
Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные
В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей 23.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-23T09:01+0400
2022-07-23T09:01+0400
2022-07-23T10:37+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. За первое полугодие 2022 года в Грузии было потреблено 7,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,8% больше по сравнению с январем-июнем 2021 года, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). По данным Оператора, в Грузии с января по июнь было выработано 7,1 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 5,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 39,7 миллиона киловатт-часов.Энергобезопасность как приоритет: вице-премьер об энергетике Грузии >>В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил 1,2 миллиарда киловатт-часов.С января по июнь включительно Грузия импортировала электроэнергию из России 907,2 миллиона киловатт-часов, из Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, Азербайджана – 129,1 миллиона киловатт-часов, говорится на сайте Оператора.А экспорт за отчетный период составил 623,3 миллиона киловатт-часов.Пять крупных потребителей электроэнергии в Грузии:Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.
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Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные
09:01 23.07.2022 (обновлено: 10:37 23.07.2022)
В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. За первое полугодие 2022 года в Грузии было потреблено 7,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,8% больше по сравнению с январем-июнем 2021 года, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
По данным Оператора, в Грузии с января по июнь было выработано 7,1 миллиарда киловатт-часов.
Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 5,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 39,7 миллиона киловатт-часов.
В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил 1,2 миллиарда киловатт-часов.
С января по июнь включительно Грузия импортировала электроэнергию из России 907,2 миллиона киловатт-часов, из Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, Азербайджана – 129,1 миллиона киловатт-часов, говорится на сайте
Оператора.
А экспорт за отчетный период составил 623,3 миллиона киловатт-часов.
Пять крупных потребителей электроэнергии в Грузии:
"Зестафонский завод ферросплавов" – 602,2 миллиона киловатт-часов
"БиЭфДиСи Джорджия" – 168,0 миллиона киловатт-часов
"Руставский азот" – 133,6 миллиона киловатт-часов
"Руставская сталь" – 106,9 миллиона киловатт-часов
"Хайдельберг Цемент Джорджия" – 95,1 миллиона киловатт-часов.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.