https://sputnik-georgia.ru/20220723/potreblenie-elektroenergii-v-gruzii-rastet--poslednie-dannye-268792786.html

Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные

Потребление электроэнергии в Грузии растет – последние данные

В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T09:01+0400

2022-07-23T09:01+0400

2022-07-23T10:37+0400

грузия

новости

экономика

энергетика грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/07/249640067_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c2a9be206daae5f3153db7ac8c4b944a.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. За первое полугодие 2022 года в Грузии было потреблено 7,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 7,8% больше по сравнению с январем-июнем 2021 года, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). По данным Оператора, в Грузии с января по июнь было выработано 7,1 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 5,5 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали примерно 1,5 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 39,7 миллиона киловатт-часов.Энергобезопасность как приоритет: вице-премьер об энергетике Грузии >>В связи превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил 1,2 миллиарда киловатт-часов.С января по июнь включительно Грузия импортировала электроэнергию из России 907,2 миллиона киловатт-часов, из Армении – 138,4 миллиона киловатт-часов, Азербайджана – 129,1 миллиона киловатт-часов, говорится на сайте Оператора.А экспорт за отчетный период составил 623,3 миллиона киловатт-часов.Пять крупных потребителей электроэнергии в Грузии:Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, энергетика грузии