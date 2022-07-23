https://sputnik-georgia.ru/20220723/predsedatel-parlamenta-gruzii-vstretilsya-s-glavoy-musulman-kavkaza-268791351.html

Председатель парламента Грузии встретился с главой мусульман Кавказа

Председатель парламента Грузии встретился с главой мусульман Кавказа

Патриарх Грузии наградил председателя Управления мусульман специальной наградой Апостольской Православной Церкви Грузии – "Орденом Дружбы" 23.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-23T00:32+0400

2022-07-23T00:32+0400

2022-07-23T00:50+0400

грузия

новости

общество

азербайджан

шалва папуашвили

илия второй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/17/268790981_0:0:1269:713_1920x0_80_0_0_31af33d4e387f5fb7922a7e362afc53c.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Важность мира и стабильности в регионе обсудили председатель парламента Шалва Папуашвили и председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в Тбилиси, сообщается на сайте Высшего законодательного органа страны.Пашазаде прибыл в Грузию вместе с делегацией по приглашению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, и пробудет в Грузии до 23 июля.В ходе встречи Папуашвили отметил, что Грузию и Азербайджан связывают многовековые дружеские отношения.Спикер парламента рассказал об усилиях Грузии по содействию интеграции различных этнических или религиозных групп в общество.Премьер Грузии встретился с председателем управления мусульман Кавказа >>Стороны обсудили вызовы в регионе и подчеркнули важность регионального мира и стабильности.Дружеские отношения между народами Грузии и Азербайджана были подчеркнуты в ходе встречи азербайджанского религиозного деятеля с Католикос-Патриархом Всея Грузии Ильей II.Патриарх Грузии наградил председателя Управления мусульман специальной наградой Апостольской Православной Церкви Грузии – "Орденом Дружбы" за выдающийся вклад в укрепление дружественных отношений между грузинским и азербайджанским народами.Ранее с главой мусульман Кавказа встретился и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который отметил, что визит Пашазаде подтверждает тот прогресс, который есть в отношениях двух стран.На встрече внимание также было уделено мероприятиям, которые осуществляются со стороны правительства Грузии для поддержки мусульманской общины.Было отмечено, что к этому времени государство передало мусульманам 228 мечетей, также 1 300 квадратных метров земли в Тбилиси для строительства центрального офиса Управления мусульман всея Грузии. На сегодняшний день в Грузии действует 300 мечетей.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, азербайджан, шалва папуашвили, илия второй