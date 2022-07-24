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Грузинских регбистов ожидают непростые тест-матчи уже осенью
Грузинских регбистов ожидают непростые тест-матчи уже осенью
После победы над Италией сборная Грузии громко о себе заявила, но впереди команду ждут очень трудные игры, заявил глава Союза регби 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T23:02+0400
2022-07-24T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби этой осенью сыграет три тест-матча — два из них в домашних стенах, а третий на выезде в Уэльсе, сообщает Союз регби Грузии.Все три игры состоятся в ноябре: 6 ноября Грузия примет Уругвай, 12 ноября к "Борджгалоснеби" приедет команда Самоа и завершатся тест-матчи 19-го числа игрой против Уэльса в Кардиффе.По его словам, после победы над Италией сборная Грузии громко о себе заявила, но впереди команду ждут очень трудные игры."Осенние тесты еще раз подтверждают внимание мирового регби к нам. Впереди у нас три очень сложных игры, особенно против Уэльса, с которым мы играем на выезде. Всем известно, какую силу представляют Уругвай и Самоа в современном регби", - сказал Ткемаладзе.С кутаисским акцентом – о матче сборных Грузии и Португалии по регби >>По информации Союза регби, пока не решено, в каких городах пройдут домашние матчи сборной Грузии.Что касается завершившихся летних тест-матчей, то сборная Грузии одержала две победы - со сборными Италии и Португалии, и проиграла сборной Аргентины XV.
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Грузинских регбистов ожидают непростые тест-матчи уже осенью
После победы над Италией сборная Грузии громко о себе заявила, но впереди команду ждут очень трудные игры, заявил глава Союза регби
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби этой осенью сыграет три тест-матча — два из них в домашних стенах, а третий на выезде в Уэльсе, сообщает Союз регби Грузии.
Все три игры состоятся в ноябре: 6 ноября Грузия примет Уругвай, 12 ноября к "Борджгалоснеби" приедет команда Самоа и завершатся тест-матчи 19-го числа игрой против Уэльса в Кардиффе.
"Тренерский штаб отдохнет две-три недели и начнет подготовку к осенним тестам. В ближайшее время мы созовем пресс-конференцию, на которой тренеры расскажут об ожиданиях от Кубка мира 2023 года", — сказал президент Союза регби Грузии Сосо (Иосиф) Ткемаладзе.
По его словам, после победы над Италией сборная Грузии громко о себе заявила, но впереди команду ждут очень трудные игры.
"Осенние тесты еще раз подтверждают внимание мирового регби к нам. Впереди у нас три очень сложных игры, особенно против Уэльса, с которым мы играем на выезде. Всем известно, какую силу представляют Уругвай и Самоа в современном регби", - сказал Ткемаладзе.
По информации Союза регби, пока не решено, в каких городах пройдут домашние матчи сборной Грузии.
Что касается завершившихся летних тест-матчей, то сборная Грузии одержала две победы - со сборными Италии и Португалии, и проиграла сборной Аргентины XV.