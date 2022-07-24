https://sputnik-georgia.ru/20220724/gruzinskikh-regbistov-ozhidayut-neprostye-test-matchi-uzhe-osenyu-268835677.html

Грузинских регбистов ожидают непростые тест-матчи уже осенью

Грузинских регбистов ожидают непростые тест-матчи уже осенью

После победы над Италией сборная Грузии громко о себе заявила, но впереди команду ждут очень трудные игры, заявил глава Союза регби 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T23:02+0400

2022-07-24T23:02+0400

2022-07-24T23:02+0400

грузия

новости

спорт

уругвай

уэльс

самоа

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

товарищеский матч

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/11/268586346_0:0:1393:784_1920x0_80_0_0_519f14ce5c87ba6006424027ca781de5.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Сборная Грузии по регби этой осенью сыграет три тест-матча — два из них в домашних стенах, а третий на выезде в Уэльсе, сообщает Союз регби Грузии.Все три игры состоятся в ноябре: 6 ноября Грузия примет Уругвай, 12 ноября к "Борджгалоснеби" приедет команда Самоа и завершатся тест-матчи 19-го числа игрой против Уэльса в Кардиффе.По его словам, после победы над Италией сборная Грузии громко о себе заявила, но впереди команду ждут очень трудные игры."Осенние тесты еще раз подтверждают внимание мирового регби к нам. Впереди у нас три очень сложных игры, особенно против Уэльса, с которым мы играем на выезде. Всем известно, какую силу представляют Уругвай и Самоа в современном регби", - сказал Ткемаладзе.С кутаисским акцентом – о матче сборных Грузии и Португалии по регби >>По информации Союза регби, пока не решено, в каких городах пройдут домашние матчи сборной Грузии.Что касается завершившихся летних тест-матчей, то сборная Грузии одержала две победы - со сборными Италии и Португалии, и проиграла сборной Аргентины XV.

уругвай

уэльс

самоа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, спорт, уругвай, уэльс, самоа, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч