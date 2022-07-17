https://sputnik-georgia.ru/20220717/s-kutaisskim-aktsentom--o-matche-sbornykh-gruzii-i-portugalii-po-regbi-268587207.html

С кутаисским акцентом – о матче сборных Грузии и Португалии по регби

С кутаисским акцентом – о матче сборных Грузии и Португалии по регби

На небольшом, но невероятно шумном кутаисском стадионе "Аиа Арена" грузинская регбийная сборная со счетом 23:14 обыграла португальских "Волков" и мажорным... 17.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-17T10:04+0400

2022-07-17T10:04+0400

2022-07-17T10:04+0400

грузия

новости

спорт

португалия

кутаиси

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

товарищеский матч

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/11/268586307_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e36de0ba7f4e229879f0eb5c18280738.jpg

Как решались кадровые проблемыА ведь играть было очень и очень непросто. Как-то на редкость удачно, оптимальным составом подойдя к нашумевшему батумскому матчу, выигранному у принципиальнейших соперников итальянцев, грузины понесли серьезнейшие потери уже непосредственно перед игрой в Кутаиси. У заявленных в четверг в стартовом составе двух звезд из Франции –Беки Сагинадзе из "Лиона" и его тезки Горгадзе из "По", неожиданно подскочила температура...Врачи тут же захлопотали, протестировали ребят на коронавирус, получили отрицательный ответ, однако тем не менее их участие в матче стало невозможным – двум здоровенным парням действительно нездоровилось. Причем оба Беки – игроки третьей линии схватки. Но это еще не все – Вместе с Сагинадзе и Горгадзе в это самой третьей линии против итальянцев стоял еще и Отар Гиоргадзе, у которого после батумской игры обнаружили сотрясение мозга, хотя он и отнекивался от этого и отыграл против Италии 68 минут.Это было похоже на катастрофу – в ротации расширенного списка на летние тесты значилось 5 игроков этого амплуа – Лука Иванишвили и Сандро Мамамтавришвили помимо трех вышеупомянутых. Надо было принимать экстренное решение, и оно нашлось!Во-первых, в расширенном составе числился замок, т.е. форвард второй линии схватки, 2-метровый кутаисец Михеил Бабунашвили, который потерял было надежду на дебют в сборной текущим летом. Он был отряжен на позицию стартового фланкера.Оставалось заполнить обязательную квоту форварда того же амплуа, но уже в резерве. К счастью, сборная Грузии U20 успела вернуться из Италии, где 12 июля сыграла свой четвертый матч на турнире "Летние серии Шести Наций U20". Команда под руководством Ладо Киласониа заняла на этом соревновании почетное 6-е место, оставив позади сборные Ирландии и Шотландии до 20 лет. Грузия была добавлена к традиционным Шести Нациям, и вместе с юными "Лелос" были приглашены молодые регбисты из ЮАР, которые, кстати, и выиграли этот экспериментальный турнир.Браво, Грузия! Чао, Италия! – о тестовом матче сборных по регби >>Но вернемся к нашей злосчастной третьей линии - после некоторых раздумий и консультаций было решено "одолжить" игрока из младших "Лелос". Бека Швангирадзе, продолжатель славной кутаисской семейной династии регбистов, отыграл турнир в Италии на высшем уровне и вместе с партнером по сборной и с сентября уже и по французскому "Орийаку" Александре Бурдули попал в символическую сборную этого представительного соревнования. Швангирадзе был дозаявлен под номером 20, и на этом кадровые проблемы были исчерпаны.Почему португальцы – "Волки"Еще одна проблема, которая могла дать о себе знать – эйфория после феерической победы над Италией, из которой следовало выйти как можно безболезненней, что в целом было явно непростой задачей. Португалия не Италия, но ничья (25:25) на "Михеиле Месхи" 6 февраля напоминала о себе как укус змеи – ведь та ничья прервала великолепную 20-матчевую победную серию "Лелос" в рамках чемпионатов "Регби Европы". Тем не менее, Грузия вновь стала чемпионом, но неприятный осадок "Волки" все же оставили.Сборная Грузии по регби сыграла вничью с Португалией на чемпионате Европы >>Кстати, регбийная сборная Португалии не даром носит это прозвище – они как волки рыщут по полю и безжалостно наносят молниеносные удары. Стоит лишь на миг ослабить внимание, и соперник любого уровня получает попытку в свою зачетку. Та же Италия чудом унесла от них ноги, проигрывая 24:31 и лишь на последних минутах за счет опыта сумев занести две попытки – 38:31.Так что собраться с мыслями и силами следовало по максимуму, иначе репутация, рейтинг и все прочее полетело бы к чертям.Два разных таймаК счастью, всё прошло как нельзя лучше: "Волки" кусались, царапались, вгрызались в оборону "Лелос" казалось бы насмерть, однако это лишь казалось, поскольку еще во время исполнения гимна Грузии лица ребят излучали спокойствие, уверенность в своих силах и готовность к бою.В первом тайме у "Лелос" было несколько вариантов положить мяч в зачетку гостей, но португальцы отчаянно защищались, не забывая огрызаться.В итоге, Тедо Абжандадзе забил три пенальти против двух точных выстрелов португальца Нуну Соуза-Гедиша – 9:6 плюс незасчитанная попытка Беки Гигашвили – звездного столба из французского "Тулона".Вторая же половина получилась гораздо более содержательной. На 51-й минуте вышеупомянутый португалец вновь четко пробил по воротам – 9:9. И без того бесновавшиеся трибуны удвоили децибеллы, и "Борджгалоснеби" взялись за дело уже засучив рукава.Уже через 5 минут красивую атаку хозяев поля продолжил грузинский вундеркинд Давит Ниниашвили - невероятным пасом руками метров на 30 (!) из зоны напротив ворот на фланг 19-летний гений подарил попытку Мириану Модебадзе – кутаисцу, что просто-напросто взорвало стадион, который, трудно поверить, но вмещает всего лишь 5 тысяч зрителей! Реализацию безукоризненно выполнил Абжандадзе – тоже, кстати, родом из Кутаиси. 16:9 – уже хороший счет, учитывая, что начиналась последняя четверть игры. Решающая четверть, 20-минутка сильнейших, как утверждают специалисты.Грузины заиграли по-полной, нанизывая фазы атак одну за другой, но неуступчивые португальцы узрели минимальную брешь в обороне хозяев и ворвались в нее – центр Родригу Марта уложил мяч в зачетное поле "Лелос". Реализация была смазана, а ведь оставалось играть всего 4 минуты. Счет был 16:14 в пользу сборной Грузии.Ситуация накалилась до предела, но на последней минуте все тот же Ниниашвили все же сумел внести свой тбилисский вклад в отчет о матче, заполненный результативными действиями кутаисцев, – Дато прорвался по правому флангу, повозился с защитниками, подхватил мяч из рака и ложным движением отправил единственного оставшегося португальца куда-то далеко, а сам прыгнул с мячом в зачетку – 21:14! Однако Тедо четко реализовал и поставил кутаисскую точку в кутаисском матче – 23:14!Сандро Тодуа – центурион!И самое приятное – Александре Тодуа, 34-летний вингер, провел свой сотый матч за сборную Грузии, став четвертым центурионом-грузином после легендарных Меко Квирикашвили, Давита Качарава и Гиорги Чхаидзе.Поздравляем Сандро – настоящего профессионала и отличного парня! Он заслужил право носить это почетное в мире регби звание!

португалия

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

грузия, новости, спорт, португалия, кутаиси, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч, колумнисты