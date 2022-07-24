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Лавров: Москва не просит Запад о снятии санкций
Лавров: Москва не просит Запад о снятии санкций
ООН в рамках продуктовой сделки должна добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна, заявил Лавров 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T17:02+0400
2022-07-24T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Глава внешнеполитического ведомства РФ находится в официальным визитом в Египте, где встретился с президентом страны Абдель Фаттахом Ас-Сиси и главой МИД Самехом Шукри.По его словам, Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна."В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, должны быть сняты", - подчеркнул Лавров.Глава МИД отметил, что после подписания договорённостей в Стамбуле по инициативе генсека ООН он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений. В Стамбуле подписаны документы по "продовольственной сделке" >>"Будем рассчитывать, что у него это получится", - сообщил Лавров.Он отметил, что Москва не пошла бы на продуктовую сделку, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции.Многосторонние соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии Россией вывозу украинского зерна подписаны в Стамбуле в пятницу.
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россия, новости, в мире, политика, египет, сергей лавров, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022
Лавров: Москва не просит Запад о снятии санкций
17:02 24.07.2022 (обновлено: 17:03 24.07.2022)
ООН в рамках продуктовой сделки должна добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна, заявил Лавров
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Москва не просит Запад о снятии санкций, но по теме продовольствия он должен устранить созданные им же проблемы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства РФ находится в официальным визитом в Египте, где встретился с президентом страны Абдель Фаттахом Ас-Сиси и главой МИД Самехом Шукри.
"Мы не просим о снятии санкций - это проблемы, которые заслуживают отдельного внимания. Мы просто будем теперь развивать свою экономику, опираясь на надежных партнеров, а не на тех, которые в очередной раз доказали свою полную недоговороспособность", - сказал Лавров на пресс-конференции в Каире.
По его словам, Россия рассчитывает, что ООН в рамках продуктовой сделки сможет добиться снятия нелегитимных санкций, которые препятствовали экспорту российского зерна.
"В нынешних условиях те нелегитимные санкции, которые были введены и которые препятствовали осуществлению операций с российским зерном, включая страхование, заходы в иностранные порты наших судов и иностранных судов в российские порты, должны быть сняты", - подчеркнул Лавров.
Глава МИД отметил, что после подписания договорённостей в Стамбуле по инициативе генсека ООН он вызвался добиваться снятия этих нелегитимных ограничений.
"Будем рассчитывать, что у него это получится", - сообщил Лавров.
Он отметил, что Москва не пошла бы на продуктовую сделку, если бы не был решен вопрос по разблокировке вывоза российской продукции.
Многосторонние соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии Россией вывозу украинского зерна подписаны в Стамбуле в пятницу.