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Пенсионерка убила соседа из-за оросительного канала в одном из сел Грузии
Пенсионерка убила соседа из-за оросительного канала в одном из сел Грузии
Пострадавший был доставлен в клинику, но, несмотря на принятые меры, врачи не смогли его спасти 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T22:28+0400
2022-07-24T22:28+0400
2022-07-24T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Конфликт, начавшийся между жителями села Карби в Шида Картли из-за оросительного канала привел к гибели 33-летнего Левана Гвимрадзе и аресту пенсионерки.По данным телеканал "Рустави2", Леван Гвимрадзе во время конфликта ударил своего соседа тупым предметом. Свидетельницей драки стала мать молодого человека, которая пыталась защитить сына и ударила нападавшего камнем по голове несколько раз.Гвимрадзе был доставлен в клинику, но, несмотря на принятые меры, врачи не смогли его спасти. Леван Гвимрадзе скончался в больнице спустя несколько дней.Семья погибшего требует наказания не только пожилой женщины, но и других лиц, которые участвовали в драке, в том числе ее сына и рабочих.МВД Грузии раскрыло детали жестокого убийства в Тбилиси >>По информации телеканала, семья арестованной пенсионерки уехала из села вскоре после инцидента, с тех пор их никто не видел.Расследование ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть".Как сообщает "Рустави2", женщине предъявлено официальное обвинение и на время следствия она останется в тюрьме.
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грузия, новости, происшествия, убийство, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв
Пенсионерка убила соседа из-за оросительного канала в одном из сел Грузии
22:28 24.07.2022 (обновлено: 23:01 24.07.2022)
Пострадавший был доставлен в клинику, но, несмотря на принятые меры, врачи не смогли его спасти
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Конфликт, начавшийся между жителями села Карби в Шида Картли из-за оросительного канала привел к гибели 33-летнего Левана Гвимрадзе и аресту пенсионерки.
По данным телеканал "Рустави2", Леван Гвимрадзе во время конфликта ударил своего соседа тупым предметом. Свидетельницей драки стала мать молодого человека, которая пыталась защитить сына и ударила нападавшего камнем по голове несколько раз.
Гвимрадзе был доставлен в клинику, но, несмотря на принятые меры, врачи не смогли его спасти. Леван Гвимрадзе скончался в больнице спустя несколько дней.
Семья погибшего требует наказания не только пожилой женщины, но и других лиц, которые участвовали в драке, в том числе ее сына и рабочих.
По информации телеканала, семья арестованной пенсионерки уехала из села вскоре после инцидента, с тех пор их никто не видел.
Расследование ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть".
Как сообщает "Рустави2", женщине предъявлено официальное обвинение и на время следствия она останется в тюрьме.