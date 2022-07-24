https://sputnik-georgia.ru/20220724/pensionerka-ubila-soseda-iz-za-orositelnogo-kanala-v-odnom-iz-sel-gruzii-268835521.html

Пенсионерка убила соседа из-за оросительного канала в одном из сел Грузии

Пенсионерка убила соседа из-за оросительного канала в одном из сел Грузии

Пострадавший был доставлен в клинику, но, несмотря на принятые меры, врачи не смогли его спасти 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T22:28+0400

2022-07-24T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Конфликт, начавшийся между жителями села Карби в Шида Картли из-за оросительного канала привел к гибели 33-летнего Левана Гвимрадзе и аресту пенсионерки.По данным телеканал "Рустави2", Леван Гвимрадзе во время конфликта ударил своего соседа тупым предметом. Свидетельницей драки стала мать молодого человека, которая пыталась защитить сына и ударила нападавшего камнем по голове несколько раз.Гвимрадзе был доставлен в клинику, но, несмотря на принятые меры, врачи не смогли его спасти. Леван Гвимрадзе скончался в больнице спустя несколько дней.Семья погибшего требует наказания не только пожилой женщины, но и других лиц, которые участвовали в драке, в том числе ее сына и рабочих.МВД Грузии раскрыло детали жестокого убийства в Тбилиси >>По информации телеканала, семья арестованной пенсионерки уехала из села вскоре после инцидента, с тех пор их никто не видел.Расследование ведется по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть".Как сообщает "Рустави2", женщине предъявлено официальное обвинение и на время следствия она останется в тюрьме.

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грузия, новости, происшествия, убийство, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв