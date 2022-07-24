https://sputnik-georgia.ru/20220724/pravitelstvo-gruzii-pomozhet-fermeram-proizvodit-bioproduktsiyu-268792636.html
Правительство Грузии поможет фермерам производить биопродукцию
Правительство Грузии поможет фермерам производить биопродукцию
Финансовую поддержку предпринимателям, которые хотят начать биопроизводство, окажет Агентство развития села 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T10:02+0400
2022-07-24T10:02+0400
2022-07-24T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. На поддержку биопроизводства в Грузии правительство выделит 300 тысяч лари в 2022 году, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия.Развитие биопроизводства в Грузии является приоритетным направлением правительства, исходя из роста спроса на органическую продукцию как в самой стране, так и во всем мире.Правительство Грузии приняло постановление "Об утверждении Программы продвижения биопродукции" на прошлой неделе.По программе, финансовую поддержку предпринимателям, которые хотят начать биопроизводство, окажет Агентство развития села. Проект будет реализован во всех муниципалитетах и самоуправляющихся городах.Программа продвижения биопроизводства предусматривает переход от неорганического земледелия к органическому, что включает возмещение затрат на сертификацию биопроизводства, консультационные услуги, приобретение органических удобрений и/или биопрепаратов для применения против вредителей и болезней, закупка биопрепаратов для лечения пчел, а также услуги лабораторных анализов для производства меда и воска.Помощь сельскому хозяйству и его развитие: направления работы министерства >>Согласно программе, одному бенефициару возместят не более 70% расходов в размере не более 7 тысяч лари на сертификацию органической продукции, консультационные услуги, лабораторный анализ меда и воска. В случае, если бенефициар финансируется от донорской организации, то государство возместит не более 40% расходов, не более 4 тысяч лари.Агентство профинансирует не более 70% (не более 5,1 тысячи лари) расходов на удобрения и биопрепараты виноградарям с расчетом на 1 гектар. Если фермеру помогает донорская организация, до размер софинансирования составит не более 40%, в размере не более 2,9 тысячи лари.В случае пчеловодства компенсация Агентства за биопрепараты определяется в размере не более 70%, но не более 50 лари на улей. В целом бенефициар сможет получить не более 5,1 тысячи лари. В случае соучастия донора, финансирование опять же не будет превышать 40%, но не более 25 лари на улей, в сумме финансирование не превысит 2,9 тысячи лари.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, сельское хозяйство
Правительство Грузии поможет фермерам производить биопродукцию
Финансовую поддержку предпринимателям, которые хотят начать биопроизводство, окажет Агентство развития села
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. На поддержку биопроизводства в Грузии правительство выделит 300 тысяч лари в 2022 году, заявил глава Минсельхоза Отар Шамугия.
Развитие биопроизводства в Грузии является приоритетным направлением правительства, исходя из роста спроса на органическую продукцию как в самой стране, так и во всем мире.
"Бюджет этого года составляет 300 тысяч лари… Думаем, что на первом этапе необходимости в большей сумме не будет. Если будет спрос, а мы надеемся, что спрос будет увеличиваться, мы готовы привлечь дополнительные средства в этом году, если это будет необходимо", – заявил Шамугия журналистам.
Правительство Грузии приняло постановление "Об утверждении Программы продвижения биопродукции" на прошлой неделе.
По программе, финансовую поддержку предпринимателям, которые хотят начать биопроизводство, окажет Агентство развития села. Проект будет реализован во всех муниципалитетах и самоуправляющихся городах.
Программа продвижения биопроизводства предусматривает переход от неорганического земледелия к органическому, что включает возмещение затрат на сертификацию биопроизводства, консультационные услуги, приобретение органических удобрений и/или биопрепаратов для применения против вредителей и болезней, закупка биопрепаратов для лечения пчел, а также услуги лабораторных анализов для производства меда и воска.
Согласно программе, одному бенефициару возместят не более 70% расходов в размере не более 7 тысяч лари на сертификацию органической продукции, консультационные услуги, лабораторный анализ меда и воска. В случае, если бенефициар финансируется от донорской организации, то государство возместит не более 40% расходов, не более 4 тысяч лари.
Агентство профинансирует не более 70% (не более 5,1 тысячи лари) расходов на удобрения и биопрепараты виноградарям с расчетом на 1 гектар. Если фермеру помогает донорская организация, до размер софинансирования составит не более 40%, в размере не более 2,9 тысячи лари.
В случае пчеловодства компенсация Агентства за биопрепараты определяется в размере не более 70%, но не более 50 лари на улей. В целом бенефициар сможет получить не более 5,1 тысячи лари. В случае соучастия донора, финансирование опять же не будет превышать 40%, но не более 25 лари на улей, в сумме финансирование не превысит 2,9 тысячи лари.