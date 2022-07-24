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https://sputnik-georgia.ru/20220724/rasshiren-perechen-nedruzhestvennykh-k-rossii-stran-268824089.html
Расширен перечень недружественных к России стран
Расширен перечень недружественных к России стран
В перечень вошли офшоры, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ 24.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-24T13:32+0400
2022-07-24T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, сообщает пресс-служба кабмина.Кроме того, в перечень вошли Багамские острова, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ, сообщило РИА Новости.Подчеркивается, что документ утвержден для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно ему, граждане РФ и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.Президент РФ подписал указ об экономических мерах против недружественных стран &gt;&gt;"Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)", - добавляется в сообщении.Ранее в списке числились 48 недружественных стран и территорий: США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.Беларусь назвала "недружественные страны" &gt;&gt;Остров Гернси и Мэн (а также Джерси, включенные в список ранее вместе с Великобританией) — это британские коронные владения. Они формально не входят в состав Соединенного Королевства, но и не являются его заморскими территориями.Багамские острова — государство, расположенное к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. В марте багамская группа регуляторов финансовых услуг запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, попавшими под западные санкции.
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россия, новости, политика, правительство россии, обострение ситуации вокруг украины 2022

Расширен перечень недружественных к России стран

13:32 24.07.2022
© photo: Sputnik / Alexey MaishevДом правительства РФ
Дом правительства РФ - Sputnik Грузия, 1920, 24.07.2022
© photo: Sputnik / Alexey Maishev
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В перечень вошли офшоры, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ
ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство расширило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия. Распоряжение об этом подписано. В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введённые Великобританией в отношении России, российских граждан и компаний", - говорится в сообщении.
Кроме того, в перечень вошли Багамские острова, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ, сообщило РИА Новости.
Подчеркивается, что документ утвержден для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно ему, граждане РФ и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.
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"Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)", - добавляется в сообщении.
Ранее в списке числились 48 недружественных стран и территорий: США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.
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Остров Гернси и Мэн (а также Джерси, включенные в список ранее вместе с Великобританией) — это британские коронные владения. Они формально не входят в состав Соединенного Королевства, но и не являются его заморскими территориями.
Багамские острова — государство, расположенное к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. В марте багамская группа регуляторов финансовых услуг запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, попавшими под западные санкции.
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