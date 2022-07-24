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Расширен перечень недружественных к России стран

Расширен перечень недружественных к России стран

В перечень вошли офшоры, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T13:32+0400

2022-07-24T13:32+0400

2022-07-24T13:32+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Правительство России расширило перечень недружественных стран и территорий, сообщает пресс-служба кабмина.Кроме того, в перечень вошли Багамские острова, которые ввели запрет на операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ, сообщило РИА Новости.Подчеркивается, что документ утвержден для реализации указа президента РФ Владимира Путина "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". Согласно ему, граждане РФ и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.Президент РФ подписал указ об экономических мерах против недружественных стран >>"Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте)", - добавляется в сообщении.Ранее в списке числились 48 недружественных стран и территорий: США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 государств Евросоюза.Беларусь назвала "недружественные страны" >>Остров Гернси и Мэн (а также Джерси, включенные в список ранее вместе с Великобританией) — это британские коронные владения. Они формально не входят в состав Соединенного Королевства, но и не являются его заморскими территориями.Багамские острова — государство, расположенное к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида. В марте багамская группа регуляторов финансовых услуг запретила вести бизнес-операции с российскими организациями, попавшими под западные санкции.

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россия, новости, политика, правительство россии, обострение ситуации вокруг украины 2022