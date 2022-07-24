https://sputnik-georgia.ru/20220724/tramp-poobeschal-razobratsya-v-gendernom-voprose-pri-vozvraschenii-respublikantsev-k-vlasti-268829727.html

Трамп пообещал разобраться в гендерном вопросе при возвращении республиканцев к власти

Трамп пообещал разобраться в гендерном вопросе при возвращении республиканцев к власти

США из "самой сильной и уважаемой по всему миру" державы превратилась в, "возможно, самую слабую" страну, заявил бывший президент 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T15:50+0400

2022-07-24T15:50+0400

2022-07-24T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в мире существуют лишь два гендера - женский и мужской.С апреля текущего года американские граждане могут при оформлении паспорта выбрать один из трех гендеров, в том числе небинарный "Х". В 2023 году такая возможность будет при составлении и других форм документации.Эти слова были встречены громкими аплодисментами.В ходе выступления экс-президент заявил, что республиканцы "очень скоро вернут страну обратно", что также вызвало бурные овации.По словам Трампа, за два года с момента окончания его президентского срока США из "самой сильной и уважаемой по всему миру" державы превратилась в, "возможно, самую слабую" страну, в частности, с точки зрения "признания и уважения" в мире.Действия Байдена по Украине могут привести к мировой войной - Трамп >>"Нас больше никто не уважает", - добавил Трамп.В июле Дональд Трамп заявил о том, что принял решение участвовать в выборах главы государства в 2024 году, а также высказал уверенность в своей победе.

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