https://sputnik-georgia.ru/20220724/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-pdd-i-vvodyat-novye-shtrafy-268806358.html

В Грузии ужесточают правила ПДД и вводят новые штрафы

В Грузии ужесточают правила ПДД и вводят новые штрафы

За все новые введенные запреты водители помимо денег будут расплачиваться своими баллами 24.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-24T09:01+0400

2022-07-24T09:01+0400

2022-07-24T09:01+0400

пдд

ужесточение наказания за нарушение пдд

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 24 июл — Sputnik. МВД Грузии разработало поправки в Кодекс административных нарушений и в закон "О дорожном движении", предполагающие введение новых запретов для автомобилистов Грузии и ужесточение правил дорожного движения.Кроме того, будет запрещено управлять транспортным средством, шум от которого превышает установленные законом и правилами эксплуатации автомобиля нормам. Штраф за "шумное" транспортное средство составит 100 лари.Также поправками вводится запрет на дрифт. Штраф в этом случае для водителей составит от 300 до 500 лари в зависимости от тяжести нарушения.Кроме того, поправки предполагают увеличение штрафа за управление негабаритным транспортным средством без согласия с властями или специального сопровождения или знаков со 100 лари до 1 тысячи лари. А вот управление с причинением ущерба повлечет за собой штраф в размере 2 тысяч лари вместо существующих 250.Кроме того строже будет караться и превышение скорости более чем на 40 километров в час. Штраф за такое нарушение будет составлять 300 лари вместо 150.А вот езда с затемненными стеклами, использование которых в Грузии запрещено без специального разрешения, обойдется водителями после принятия и вступления в силу поправок в 500 лари вместо существующих на сегодня 50 лари.Кроме того, закон предполагает введение новой системы оповещения о штрафах, которая решит проблему с непринятием акта о выписке штрафа.За все новые введенные запреты водители помимо денег будут расплачиваться своими баллами.Грузия создаст базу данных по безопасности дорожного движения >>>В Грузии действует система баллов – на водительские права в начале года начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита баллов автомобилист лишается прав.За первый квартал 2022 года из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 74 875 водителей. Полную сумму баллов израсходовали и лишились прав 6 водителей.

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пдд, ужесточение наказания за нарушение пдд, грузия, новости, общество