https://sputnik-georgia.ru/20220725/android-13-chem-udivit-novaya-versiya-populyarnoy-operatsionki-dlya-smartfonov-268842270.html

Android 13: чем удивит новая версия популярной операционки для смартфонов

Android 13: чем удивит новая версия популярной операционки для смартфонов

Корпорация Google готовится к большой модернизации своей мобильной операционной системы 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T12:08+0400

2022-07-25T12:08+0400

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Android 13 официально выпустят через пару месяцев, а пока можно изучить его функции и особенности в финальной бета-версии. Что нового в главной ОС для смартфонов, читайте в материале автора РИА Новости Кирилла Каримова.Иной интерфейсКаждая крупная корректировка Android затрагивает графическую оболочку — иначе как объяснить пользователям, что это действительно следующее поколение ОС. Нововведений в бета-версиях Android 13 пока немного, но они довольно заметны. Так, изменился пользовательский интерфейс для копирования и вставки. Система сообщит, когда текст или картинка были скопированы, а также покажет предпросмотр.Во-вторых, предусмотрена опция замещения пиктограммы любого приложения иконкой в стилистике актуальной Google-концепции Material You. Впрочем, это скорее коснется разработчиков, которые продолжат перерисовывать интерфейс собственного софта под модный дизайн.Google намеревается воскресить скринсейверы — на подзабытый элемент интерфейса у Android 13 большие планы. В коде бета-версий ОС замечено немало слов "dreams" (именно так там называют скринсейверы). После смартфона: что придет на смену привычным гаджетам >>>Как они будут выглядеть, не очень понятно, но в Wear OS, операционке для умных часов, появилась возможность выводить поверх виртуального циферблата дополнительную информацию. Стоит ждать чего-то аналогичного. Интересно, что в сторонних оболочках для Android-смартфонов хватает альтернативных решений в рамках функции Always On Display.Из мелочей отметим мгновенный запуск сканера QR-кодов из панели уведомлений. Сейчас стандартными средствами эту функцию быстро не запустить. То, что изменится внешний вид стандартного медиаплеера, вряд ли кто-то заметит, кроме владельцев "пиксельфонов": сторонние производители смартфонов предпочитают пользоваться своими разработками.Нестандартные экраны и языкиВ очередной раз в Google пытаются приспособить Android к экранам нестандартной геометрии. Так, в Android 12L, адресованной планшетам, в панели задач отображаются не пять, а шесть запущенных приложений.Отдельный пункт — поддержка устройств с гибкими экранами. Инсайдеры считают, что именно в рамках Android 13 появится складной смартфон Google Pixel. Именно для этого для дефолтного Pixel Launcher предусмотрели сразу два макета рабочего стола: стандартного и для гибких дисплеев.Но интереснее другая функция, которая пригодится не только пользователям Pixel, — настройка языка для отдельных приложений. Сейчас, напомним, любой софт в Android отображается на языке, выбранном для всей системы.Больше контроляЕще одно важное дополнение — поддержка нового инструмента для выбора фотографий. По идее, это обезопасит работу с медиафайлами, когда без необходимости приложению не предоставляется доступ ко всей галерее: пользователь сможет разрешать просматривать отдельные папки или фото, сделанные в определенную дату.Наконец, одно из самых ожидаемых нововведений: запрос разрешения на отправку push-уведомлений. Пока приложения в этом не ограничивают, и смартфон часто раздражает бесполезными сообщениями. Теперь перед первым запуском программы или игры система спросит, позволить push или нет. Аналогичная опция на iOS уже есть.Энергопотребление TAREИнтригующе выглядит аббревиатура TARE (The Android Resource Economy). Это система управления энергопотреблением.Иначе говоря, Android 13 в зависимости от заряда аккумулятора и аппетита приложения устанавливает ограничения на количество задач, которые софт зарезервировал с помощью планировщика ОС. Пока функцию только анонсировали, и не совсем понятно, как все это будет на практике.Когда выйдет и куда поставятВ предварительном списке смартфонов и планшетов, которые обязательно получат Android 13, опубликованном GizChina, более 100 устройств. Это гаджеты от Samsung, realme, Xiaomi.Сразу с Android 13 выйдет Google Pixel 7 — ожидается, что в этом году "корпорация добра" изменит традиционный цикл презентаций, представив эталонный Google-смартфон в конце июля или начале августа. Вместе с ним и покажут новую версию ОС. Впрочем, не исключено, что это лишь слухи и операционную систему продемонстрируют в октябре, как раньше.Европа решила принять стандарт единой зарядки для смартфонов >>>Обновление устройств других вендоров затянется на несколько месяцев — вплоть до 2023-го. Задержка связана не только с портированием, но и переносом на модернизированного "робота" фирменных оболочек, которые есть практически у каждого крупного производителя Android-устройств.

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