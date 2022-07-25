https://sputnik-georgia.ru/20220725/postavki-rossiyskogo-gaza-po-po-severnomu-potoku-sostavyat-20-ot-moschnosti-268862170.html

Поставки российского газа по по "Северному потоку" составят 20% от мощности

Поставки российского газа по по "Северному потоку" составят 20% от мощности

"Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая" 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T19:24+0400

2022-07-25T19:24+0400

2022-07-25T19:24+0400

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антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. "Газпром" останавливает эксплуатацию ещё одной турбины Siemens - поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, 20% мощности магистрали, сообщила компания."Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня."В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Суточная производительность КС "Портовая" с 07:00 мск 27 июля составит до 33 миллионов кубометров в сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.Газ стал самым ходовым товаром и цены на него стремительно растут - Bloomberg >>В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Между тем, биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста до 8% и превысили 1 850 долларов за тысячу кубометров.

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россия, новости, экономика, газпром, европа, газ, антироссийские санкции