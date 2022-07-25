https://sputnik-georgia.ru/20220725/pravitelstvo-gruzii-opredelilos-s-kandidatami-v-sovet-direktorov-borzhomi-268859463.html
Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми"
Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми"
Кандидаты были отобраны исходя из их компетенции и опыта, а не из политической принадлежности, заявил министр 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T16:49+0400
2022-07-25T16:49+0400
2022-07-25T16:54+0400
грузия
новости
экономика
ids borjomi georgia
"боржоми"
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Министерство экономики Грузии уже отобрало кандидатов на должность директора и наблюдателя в Совете директоров компании Rissa Investments Limited, которая является управляющей компанией IDS Borjomi International, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге.Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited и у него будет право решающего голоса. Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель.По словам министра, в ближайшее время будут проведены изменения в регистрационных документах и эта информация станет публичной.Как отметил министр, кандидаты были отобраны исходя из их компетенции и опыта, а не из политической принадлежности.Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров.Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки >>По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.
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грузия, новости, экономика, ids borjomi georgia, "боржоми", леван давиташвили
Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми"
16:49 25.07.2022 (обновлено: 16:54 25.07.2022)
Кандидаты были отобраны исходя из их компетенции и опыта, а не из политической принадлежности, заявил министр
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Министерство экономики Грузии уже отобрало кандидатов на должность директора и наблюдателя в Совете директоров компании Rissa Investments Limited, которая является управляющей компанией IDS Borjomi International, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге.
Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited и у него будет право решающего голоса. Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель.
"В этом вопросе мы идем по плану, который представили обществу. Как вы знаете, у государства будет свой представитель в Совете директоров. Мы уже согласовали с правительством отобранных нашим министерством кандидатов. Это кандидатуры одного директора и наблюдателя", - заявил Давиташвили.
По словам министра, в ближайшее время будут проведены изменения в регистрационных документах и эта информация станет публичной.
Как отметил министр, кандидаты были отобраны исходя из их компетенции и опыта, а не из политической принадлежности.
Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров.
По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".
Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.