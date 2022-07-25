https://sputnik-georgia.ru/20220725/pravitelstvo-gruzii-opredelilos-s-kandidatami-v-sovet-direktorov-borzhomi-268859463.html

Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми"

Правительство Грузии определилось с кандидатами в Совет директоров "Боржоми"

Кандидаты были отобраны исходя из их компетенции и опыта, а не из политической принадлежности, заявил министр 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T16:49+0400

2022-07-25T16:49+0400

2022-07-25T16:54+0400

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"боржоми"

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Министерство экономики Грузии уже отобрало кандидатов на должность директора и наблюдателя в Совете директоров компании Rissa Investments Limited, которая является управляющей компанией IDS Borjomi International, заявил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили на брифинге.Согласно сделке между правительством Грузии и владельцами "Боржоми", представитель государства возглавит Совет директоров в Rissa Investments Limited и у него будет право решающего голоса. Кроме того, у государства будет один директор-наблюдатель.По словам министра, в ближайшее время будут проведены изменения в регистрационных документах и эта информация станет публичной.Как отметил министр, кандидаты были отобраны исходя из их компетенции и опыта, а не из политической принадлежности.Сделка правительства Грузии с владельцами "Боржоми" состоит из двух документов - о передаче доли государству и о ключевой роли представителя государства в Совете директоров.Правительство Грузии спасает "Боржоми" - министр рассказал о деталях сделки >>По условиям сделки, государство получит 7,73% акций компании Rissa Investments Limited - контролирующего акционера международной компании IDS Borjomi International, производящей знаменитую грузинскую минеральную воду "Боржоми".Rissa Investments Limited — холдинговая компания, консолидирующая активы по выпуску бутилированной воды на территории России, Грузии и Украины. Портфель брендов компании объединяет такие марки, как "Боржоми", "Святой источник" и другие.

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грузия, новости, экономика, ids borjomi georgia, "боржоми", леван давиташвили