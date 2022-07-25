https://sputnik-georgia.ru/20220725/predsedatel-genassamblei-oon-vpervye-priekhal-v-gruzii-268871023.html
Председатель Генассамблеи ООН впервые приехал в Грузию
Председатель Генассамблеи ООН впервые приехал в Грузию
Гость посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов и реформами 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T22:51+0400
2022-07-25T22:51+0400
2022-07-25T23:14+0400
грузия
новости
политика
оон
га оон
шалва папуашвили
илья дарчиашвили
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/19/268870868_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_541377149e67d7e0711bb789af53db0d.jpg
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В Грузии с официальным визитом находится председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид - это первый визит председателя ГА ООН в Грузию.На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили Шахид обсудил текущие вопросы сотрудничества между Грузией и организацией в рамках Генассамблеи ООН.Стороны также уделили внимание вопросам мира и безопасности, защиты прав человека, устойчивого развития и гендерного равенства.Председатель ГА ООН уже провел встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Также запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Грузия улучшила показатели в индексе целей устойчивого развития ООН >>Шахид посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов и реформами, которые Грузия реализует в рамках инициативы "Партнерства открытого правительства" и которые играют важную роль в процессе достижения целей устойчивого развития.Также запланировано посещение представительства ООН в Грузии, где будут проведены встречи с представителями неправительственных организаций, участвующих в программе ООН.В рамках визита председатель ГА ООН посетит Кахети с целью ознакомления с экономическим и туристическим потенциалом региона.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/19/268870868_65:0:1202:853_1920x0_80_0_0_aa94416e33a5ae371e8b19e174e281f1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, оон, га оон, шалва папуашвили, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили
Председатель Генассамблеи ООН впервые приехал в Грузию
22:51 25.07.2022 (обновлено: 23:14 25.07.2022)
Гость посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов и реформами
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В Грузии с официальным визитом находится председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид - это первый визит председателя ГА ООН в Грузию.
На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили Шахид обсудил текущие вопросы сотрудничества между Грузией и организацией в рамках Генассамблеи ООН.
Стороны также уделили внимание вопросам мира и безопасности, защиты прав человека, устойчивого развития и гендерного равенства.
Председатель ГА ООН уже провел встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Также запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Шахид посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов и реформами, которые Грузия реализует в рамках инициативы "Партнерства открытого правительства" и которые играют важную роль в процессе достижения целей устойчивого развития.
Также запланировано посещение представительства ООН в Грузии, где будут проведены встречи с представителями неправительственных организаций, участвующих в программе ООН.
В рамках визита председатель ГА ООН посетит Кахети с целью ознакомления с экономическим и туристическим потенциалом региона.