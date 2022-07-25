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Председатель Генассамблеи ООН впервые приехал в Грузию

Председатель Генассамблеи ООН впервые приехал в Грузию

Гость посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов и реформами 25.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. В Грузии с официальным визитом находится председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид - это первый визит председателя ГА ООН в Грузию.На встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили Шахид обсудил текущие вопросы сотрудничества между Грузией и организацией в рамках Генассамблеи ООН.Стороны также уделили внимание вопросам мира и безопасности, защиты прав человека, устойчивого развития и гендерного равенства.Председатель ГА ООН уже провел встречи с председателем парламента Шалвой Папуашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. Также запланирована встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.Грузия улучшила показатели в индексе целей устойчивого развития ООН >>Шахид посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов и реформами, которые Грузия реализует в рамках инициативы "Партнерства открытого правительства" и которые играют важную роль в процессе достижения целей устойчивого развития.Также запланировано посещение представительства ООН в Грузии, где будут проведены встречи с представителями неправительственных организаций, участвующих в программе ООН.В рамках визита председатель ГА ООН посетит Кахети с целью ознакомления с экономическим и туристическим потенциалом региона.

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