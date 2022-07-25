https://sputnik-georgia.ru/20220725/programmu-tbilisskogo-kinofestivalya-sokratyat-iz-za-otkaza-finansirovaniya-minkulta-268855409.html
Программу Тбилисского кинофестиваля сократят из-за отказа финансирования Минкульта
Программу Тбилисского кинофестиваля сократят из-за отказа финансирования Минкульта
Организатор фестиваля – Центр киноискусства "Прометей" – принял участие в конкурсе на финансирование, но по решению комиссии его не прошел 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T15:27+0400
2022-07-25T15:27+0400
2022-07-25T15:27+0400
тея цулукиани
гага чхеидзе
саломе джаши
новости
грузия
культура
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Программу XXIII Тбилисского международного кинофестиваля сократят из-за отказа Минкульта его финансировать – пострадает и качество, заявил директор фестиваля, экс-глава Грузинского киноцентра Гага Чхеидзе.Чхеидзе распространил заявление на странице фестиваля, в котором высказал недоумение тем фактом, что министерство культуры в этом году отказалось финансировать мероприятие.В марте 2022 года министерство культуры провело конкурс "Способствование международных фестивалей и мастер-классов (кино, театр, фотография, анимация, современная музыка), целью которого было "продвижение важных международных фестивальных событий; предоставление новых профессиональных возможностей для художников и творческих организаций" и так далее.Центр киноискусства "Прометей", который является организатором Тбилисского кинофестиваля, принял участие в конкурсе, однако по решению комиссии не был профинансирован."Могу с полной ответственностью сказать, что проект 23-го Тбилисского международного кинофестиваля соответствовал всем этим критериям. Уверен, что он не будет уступать ни одному другому кинофестивалю, утвержденному министерством. Совершенно непонятно, чем руководствовалась комиссия, когда отказалась финансировать Тбилисский кинофестиваль", – говорится в заявлении Чхеидзе.Директор фестиваля также отметил, что официально запросил у министерства информацию о составе комиссии и аргументации, но ответа не получил.При этом Чхеидзе предположил, что данное решение было принято лично министром Теей Цулукиани, говоря о личном конфликте с главой Минкультуры еще со времен, когда Чхеидзе возглавлял киноцентр Грузии. Гага Чхеидзе был уволен с должности директора Национального центра кинематографии в марте 2022 года.Тогда министерство культуры опубликовало неполный список многочисленных нарушений, среди которых были выявлены факты расходования финансовых средств с нарушением законодательства, серьезные недостатки в системе финансового управления киноцентра, систематический характер нарушений законодательства Грузии о закупках, а также факты предполагаемого непотизма, отсутствие системы контроля и другое.Киноцентр Грузии хочет приостановить контракт с "Госфильмофондом" >>>Увольнению Чхеидзе также предшествовала просьба киноцентра в адрес Минкульта приостановить контракт с российским "Госфильмофондом" в связи с событиями на Украине. В рамках контракта киноцентр совместно с министерством культуры с 2016 года привозит копии грузинских фильмов из России для их оцифровки и реставрации.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тея цулукиани, гага чхеидзе, саломе джаши, новости, грузия, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Программу Тбилисского кинофестиваля сократят из-за отказа финансирования Минкульта
Организатор фестиваля – Центр киноискусства "Прометей" – принял участие в конкурсе на финансирование, но по решению комиссии его не прошел
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Программу XXIII Тбилисского международного кинофестиваля сократят из-за отказа Минкульта его финансировать – пострадает и качество, заявил директор фестиваля, экс-глава Грузинского киноцентра Гага Чхеидзе.
Чхеидзе распространил заявление на странице фестиваля, в котором высказал недоумение тем фактом, что министерство культуры в этом году отказалось финансировать мероприятие.
"В этом году министерство не выделило финансирование, это ударит по качеству фестиваля. Возможно, нам придется отказаться от некоторых программ, уменьшится количество гостей, уменьшится и количество индустриальных мероприятий. Так что это обязательно скажется на качестве фестиваля", – сказал Чхеидзе в эфире TV Pirveli.
В марте 2022 года министерство культуры провело конкурс "Способствование международных фестивалей и мастер-классов (кино, театр, фотография, анимация, современная музыка), целью которого было "продвижение важных международных фестивальных событий; предоставление новых профессиональных возможностей для художников и творческих организаций" и так далее.
Центр киноискусства "Прометей", который является организатором Тбилисского кинофестиваля, принял участие в конкурсе, однако по решению комиссии не был профинансирован.
"Могу с полной ответственностью сказать, что проект 23-го Тбилисского международного кинофестиваля соответствовал всем этим критериям. Уверен, что он не будет уступать ни одному другому кинофестивалю, утвержденному министерством. Совершенно непонятно, чем руководствовалась комиссия, когда отказалась финансировать Тбилисский кинофестиваль", – говорится в заявлении Чхеидзе.
Директор фестиваля также отметил, что официально запросил у министерства информацию о составе комиссии и аргументации, но ответа не получил.
При этом Чхеидзе предположил, что данное решение было принято лично министром Теей Цулукиани, говоря о личном конфликте с главой Минкультуры еще со времен, когда Чхеидзе возглавлял киноцентр Грузии.
Гага Чхеидзе был уволен с должности директора Национального центра кинематографии в марте 2022 года.
Тогда министерство культуры опубликовало неполный список многочисленных нарушений, среди которых были выявлены факты расходования финансовых средств с нарушением законодательства, серьезные недостатки в системе финансового управления киноцентра, систематический характер нарушений законодательства Грузии о закупках, а также факты предполагаемого непотизма, отсутствие системы контроля и другое.
Увольнению Чхеидзе также предшествовала просьба киноцентра в адрес Минкульта приостановить контракт с российским "Госфильмофондом" в связи с событиями на Украине. В рамках контракта киноцентр совместно с министерством культуры с 2016 года привозит копии грузинских фильмов из России для их оцифровки и реставрации.