https://sputnik-georgia.ru/20220725/programmu-tbilisskogo-kinofestivalya-sokratyat-iz-za-otkaza-finansirovaniya-minkulta-268855409.html

Программу Тбилисского кинофестиваля сократят из-за отказа финансирования Минкульта

Программу Тбилисского кинофестиваля сократят из-за отказа финансирования Минкульта

Организатор фестиваля – Центр киноискусства "Прометей" – принял участие в конкурсе на финансирование, но по решению комиссии его не прошел 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T15:27+0400

2022-07-25T15:27+0400

2022-07-25T15:27+0400

тея цулукиани

гага чхеидзе

саломе джаши

новости

грузия

культура

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Программу XXIII Тбилисского международного кинофестиваля сократят из-за отказа Минкульта его финансировать – пострадает и качество, заявил директор фестиваля, экс-глава Грузинского киноцентра Гага Чхеидзе.Чхеидзе распространил заявление на странице фестиваля, в котором высказал недоумение тем фактом, что министерство культуры в этом году отказалось финансировать мероприятие.В марте 2022 года министерство культуры провело конкурс "Способствование международных фестивалей и мастер-классов (кино, театр, фотография, анимация, современная музыка), целью которого было "продвижение важных международных фестивальных событий; предоставление новых профессиональных возможностей для художников и творческих организаций" и так далее.Центр киноискусства "Прометей", который является организатором Тбилисского кинофестиваля, принял участие в конкурсе, однако по решению комиссии не был профинансирован."Могу с полной ответственностью сказать, что проект 23-го Тбилисского международного кинофестиваля соответствовал всем этим критериям. Уверен, что он не будет уступать ни одному другому кинофестивалю, утвержденному министерством. Совершенно непонятно, чем руководствовалась комиссия, когда отказалась финансировать Тбилисский кинофестиваль", – говорится в заявлении Чхеидзе.Директор фестиваля также отметил, что официально запросил у министерства информацию о составе комиссии и ​​аргументации, но ответа не получил.При этом Чхеидзе предположил, что данное решение было принято лично министром Теей Цулукиани, говоря о личном конфликте с главой Минкультуры еще со времен, когда Чхеидзе возглавлял киноцентр Грузии. Гага Чхеидзе был уволен с должности директора Национального центра кинематографии в марте 2022 года.Тогда министерство культуры опубликовало неполный список многочисленных нарушений, среди которых были выявлены факты расходования финансовых средств с нарушением законодательства, серьезные недостатки в системе финансового управления киноцентра, систематический характер нарушений законодательства Грузии о закупках, а также факты предполагаемого непотизма, отсутствие системы контроля и другое.Киноцентр Грузии хочет приостановить контракт с "Госфильмофондом" >>>Увольнению Чхеидзе также предшествовала просьба киноцентра в адрес Минкульта приостановить контракт с российским "Госфильмофондом" в связи с событиями на Украине. В рамках контракта киноцентр совместно с министерством культуры с 2016 года привозит копии грузинских фильмов из России для их оцифровки и реставрации.

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тея цулукиани, гага чхеидзе, саломе джаши, новости, грузия, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии