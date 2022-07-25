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Протесты кутаисцев против металлургического завода — заявление экологов

Протесты кутаисцев против металлургического завода — заявление экологов

После получения решения суда, со стороны ведомства будут проведены максимально строгие меры в отношении завода 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T19:01+0400

2022-07-25T19:01+0400

2022-07-25T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Инспектирование на металлургическом заводе Кутаиси (Имерети) "Амбикон стилс" прошло в марте и июне этого года, из-за выявленных нарушений предприятие было оштрафовано, сообщает пресс-служба Департамента по надзору за окружающей средой Грузии.Накануне в Кутаиси прошла акция местных жителей со слоганом "Металлургический завод убивает". Они протестовали против загрязнения окружающей среды. По словам местных жителей, завод работает без фильтров, из-за чего у них возникли проблемы со здоровьем.Инспекторы 30 марта выявили невыполнение заводом установленных требований. 19 апреля был составлен соответствующий протокол правонарушения и материалы были переданы для дальнейшего реагирования в суд. 26 июня суд признал виновным завод и оштрафовал на 45 тысяч лари (15,3 тысячи долларов).Митингующие перекрыли дорогу в порт Поти >>"Департамент действует в соответствии с определенными законодательными процедурами и исходя из интересов местного населения", - отмечают в ведомстве.В Департаменте по надзору за окружающей средой Грузии уверяют, что после получения решения суда со стороны ведомства будут проведены максимально строгие меры в отношении завода.Кутаисцы обратились за помощью к власти и потребовали остановить работу завода до тех пор, пока предприятие не удовлетворит установленным нормам. По словам некоторых жителей, особенно страдают дети. У некоторых из них возникли бронхоспазмы. После того как их отправляли в другое место, спазмы прекращались.

кутаиси

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