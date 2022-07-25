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Санкции ждут самого Арахамия за то, что он принес Украине - Кобахидзе
Санкции ждут самого Арахамия за то, что он принес Украине - Кобахидзе
Лидер фракции "Слуга народа" вновь выступил с критикой в адрес Иванишвили и властей Грузии 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T22:13+0400
2022-07-25T22:13+0400
2022-07-25T22:13+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Санкции ждут самого лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия и исходить они будут от украинского народа, сказал председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе журналистам. Так Кобахидзе прокомментировал слова Арахамия о том, что Грузией управляет один человек - Бидзина Иванишвили, и его ждут санкции Запада. Та же участь, по его словам, ждет и некоторых грузинских политиков.Комментируя слова представителя Украины о том, что "отец Кобахидзе КГБшник", лидер "Грузинской мечты" сказал, что "Арахамия не мужик".Основатель "Грузинской мечты", экс-премьер Грузии Иванишвили в очередной раз ушел из политики в январе 2021 года, но оппозиция настаивает на том, что теперь он опять управляет страной из-за кулис. Того же мнения, как оказалось, придерживается и большинство европарламентариев. "Я не оказывала давление на Иванишвили" – посол США ответила на обвинения депутата>>Одна из рекомендаций Совету ЕС в резолюции Европарламента от 9 июня - введение индивидуальных санкций против Иванишвили. В резолюции говорится о деструктивной роли Иванишвили - единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем.И так натянутые из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и более того обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада. В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, украина, грузинская мечта, европарламент
Санкции ждут самого Арахамия за то, что он принес Украине - Кобахидзе
Лидер фракции "Слуга народа" вновь выступил с критикой в адрес Иванишвили и властей Грузии
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Санкции ждут самого лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамия и исходить они будут от украинского народа, сказал председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе журналистам.
Так Кобахидзе прокомментировал слова Арахамия о том, что Грузией управляет один человек - Бидзина Иванишвили, и его ждут санкции Запада. Та же участь, по его словам, ждет и некоторых грузинских политиков.
"Все очень хорошо знают, кто это такой. Что касается санкций, единственный, кажется, против кого будут задействованы санкции, это сам Арахамия, и эти санкции введет против него сам украинский народ за все то, что он принес Украине. Арахамия в ответе за очень многое, и оценку всему этому в первую очередь даст украинский народ", - сказал Кобахидзе.
Комментируя слова представителя Украины о том, что "отец Кобахидзе КГБшник", лидер "Грузинской мечты" сказал, что "Арахамия не мужик".
Основатель "Грузинской мечты", экс-премьер Грузии Иванишвили в очередной раз ушел из политики в январе 2021 года, но оппозиция настаивает на том, что теперь он опять управляет страной из-за кулис. Того же мнения, как оказалось, придерживается и большинство европарламентариев.
Одна из рекомендаций Совету ЕС в резолюции Европарламента от 9 июня - введение индивидуальных санкций против Иванишвили. В резолюции говорится о деструктивной роли Иванишвили - единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем.
И так натянутые из-за назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине. Украинская сторона резко критикует грузинские власти за отказ вводить санкции против России и более того обвиняет в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.
В правящей партии Грузии говорят, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", в Грузии к тому же стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.