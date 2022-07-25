https://sputnik-georgia.ru/20220725/u-agentstva-razvitiya-kurortov-gruzii-novyy-rukovoditel-268869282.html

У Агентства развития курортов Грузии новый руководитель

У Агентства развития курортов Грузии новый руководитель

До своего назначения Александр Онопришвили много лет руководил ООО "Компания по развитию горных курортов" 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T21:51+0400

2022-07-25T21:51+0400

2022-07-25T21:51+0400

грузия

экономика

новости

александр онопришвили

компания развития горных курортов

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Новым директором Агентства развития курортов при Минэкономики Грузии назначен Александр Онопришвили.По его словам, сегодня в стране активно восстанавливается сектор туризма, который сильно пострадал во время пандемии коронавируса.По информации агентства, до своего назначения Александр Онопришвили много лет руководил ООО "Компания по развитию горных курортов" Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. В разные периоды он был членом правления Федерации альпинизма Грузии, координатором подготовки гидов лепартамента туризма, президентом Федерации альпинизма.По информации ведомства, одной из стратегических целей экономического развития страны является увеличение объема иностранных посетителей, что сопровождается увеличением доходов.С другой стороны, большое значение для развития отрасли имеет развитие курортов, активно привлекающих туристов. В стране насчитывается до трехсот курортов и курортных мест, поэтому забота о развитии курортов и полное использование курортного потенциала страны является для Грузии важной возможностью дополнительного стимулирования экономики.Агентство развития курортов начало работу 15 июля 2022 года для развития и продвижения бальнеологических, горных курортов, курортных зон, исследования и изучения новых, потенциальных курортов, а также подготовки соответствующих генпланов, привлечения инвестиций и грантов в указанные направления.

https://sputnik-georgia.ru/20220705/prevratit-tskhaltubo-v-baden-baden---razrabotan-genplan-po-vozrozhdeniyu-kurorta-268222279.html

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, александр онопришвили, компания развития горных курортов