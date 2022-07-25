https://sputnik-georgia.ru/20220725/ukrainskiy-deputat-ugrozhaet-politikam-gruzii-sanktsiyami---otvet-pravyaschey-partii-268860981.html

Украинский депутат угрожает политикам Грузии санкциями - ответ правящей партии

Украинский депутат угрожает политикам Грузии санкциями - ответ правящей партии

Арахамия выпал из всех форм того, что называется грузино-украинскими отношениями, заявил вице-спикер парламента 25.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-25T17:59+0400

2022-07-25T17:59+0400

2022-07-25T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Давид Арахамия выпал из всех форм грузино-украинских отношений, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Накануне украинский депутат, лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи" заявил, что политики из "Грузинской мечты" должны быть осторожны и разборчивы при выборе тона, так как санкции могут быть введены не только против Бидзины Иванишвили, но и в отношении их самих.Вице-спикер также напомнил, что международное сообщество не вводит санкции по призыву Арахамия."Санкции не вводятся путем призывов, возгласов, предупреждений Арахамия или его лояльности, как и их превенция", - сказал Вольский.Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии >>В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.Кроме того Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта, украина, санкции