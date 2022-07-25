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Украинский депутат угрожает политикам Грузии санкциями - ответ правящей партии
Украинский депутат угрожает политикам Грузии санкциями - ответ правящей партии
Арахамия выпал из всех форм того, что называется грузино-украинскими отношениями, заявил вице-спикер парламента 25.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-25T17:59+0400
2022-07-25T17:59+0400
2022-07-25T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Давид Арахамия выпал из всех форм грузино-украинских отношений, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.Накануне украинский депутат, лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи" заявил, что политики из "Грузинской мечты" должны быть осторожны и разборчивы при выборе тона, так как санкции могут быть введены не только против Бидзины Иванишвили, но и в отношении их самих.Вице-спикер также напомнил, что международное сообщество не вводит санкции по призыву Арахамия."Санкции не вводятся путем призывов, возгласов, предупреждений Арахамия или его лояльности, как и их превенция", - сказал Вольский.Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии >>В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.Кроме того Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.
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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта, украина, санкции
Украинский депутат угрожает политикам Грузии санкциями - ответ правящей партии
Арахамия выпал из всех форм того, что называется грузино-украинскими отношениями, заявил вице-спикер парламента
ТБИЛИСИ, 25 июл — Sputnik. Давид Арахамия выпал из всех форм грузино-украинских отношений, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
Накануне украинский депутат, лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире оппозиционного телеканала "Мтавари архи" заявил, что политики из "Грузинской мечты" должны быть осторожны и разборчивы при выборе тона, так как санкции могут быть введены не только против Бидзины Иванишвили, но и в отношении их самих.
"Арахамия выпал из всех форм того, что называется грузино-украинскими отношениями, а главное, выпал из формы того, что называется украинскими интересами. Арахамия озвучивает именно то, что нужно так называемой "радикальной оппозиции", - сказал Вольский журналистам.
Вице-спикер также напомнил, что международное сообщество не вводит санкции по призыву Арахамия.
"Санкции не вводятся путем призывов, возгласов, предупреждений Арахамия или его лояльности, как и их превенция", - сказал Вольский.
Давид Арахамия неоднократно в своих заявлениях касался темы введения санкций против основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.
В частности, он попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Кроме того Арахамия периодически обвиняет грузинские власти в том, что российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.