https://sputnik-georgia.ru/20220707/ukraina-trebuet-vvesti-sanktsii-protiv-ivanishvili---otvet-pravyaschey-v-gruzii-partii-268296372.html

Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии

Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии

Грузинское общество само должно решить, кому выгодно введение санкций против Иванишвили и почему об этом говорит представитель Украины, заявил лидер... 07.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-07T17:14+0400

2022-07-07T17:14+0400

2022-07-07T17:07+0400

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бидзина иванишвили

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ираклий кобахидзе

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Введение санкций в отношении Бидзины Иванишвили может стать помехой для реализации благотворительных проектов в Грузии и все это по вине некоего Давида Арахамия, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Украинский депутат, лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия опубликовал видеообращение, в котором сообщил жителям Грузии, что в следующий пакет санкций Запада могут попасть "некоторые граждане Грузии", в том числе Иванишвили и его близкое окружение. Арахамия назвал санкции частью деолигархизации, которая необходима Грузии для выполнения страной условий ЕС.По словам председателя правящей партии, Бидзина Иванишвили в январе прошлого года заявил, что после ухода из политики он оставляет в распоряжении своей семьи капитал в размере 200 млн долларов, а остальные средства передает на осуществление благотворительных проектов в Грузии.Эти деньги, как отметил политик, пойдут на восстановление храмов, зданий театров, парков как в Тбилиси, так и в регионах страны."Бидзина Иванишвили уже потратил более трех миллиардов долларов на благотворительность в Грузии", - подчеркнул Кобахидзе.Условия ЕС как повод для революции в Грузии? "Старая гвардия" о планах оппозиции >>Он также отметил, что грузинское общество само должно решить, кому выгодно введение санкций против Иванишвили и почему в этот процесс включен Давид Арахамия.То, что вводить санкции без доказательств в отношении Иванишвили нельзя, считают и в парламентской оппозиции.По словам лидера "Гирчи" Александра Рехвиашвили, антипатия к Иванишвили недостаточная причина для введения против него санкций.По его словам, введение санкций повредит всей стране и отдалит Грузию от получения статуса страны-кандидата ЕС."Санкции нанесут ущерб не только Иванишвили, но и всей стране. Не думаю, что страну, в отношении которой действуют санкции, станет членом ЕС", - сказал Рехвиашвили."Это мышеловка" - депутаты о статусе кандидата Грузии в ЕС >>Это далеко не первый случай, когда Давид Арахамия требует введения санкций в отношении Иванишвили. Ранее глава фракции "Слуга народа" попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.Кроме того Арахамия обвиняет грузинские власти в том, российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, санкции, ираклий кобахидзе, обострение ситуации вокруг украины 2022