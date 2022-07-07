https://sputnik-georgia.ru/20220707/ukraina-trebuet-vvesti-sanktsii-protiv-ivanishvili---otvet-pravyaschey-v-gruzii-partii-268296372.html
Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии
Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии
Грузинское общество само должно решить, кому выгодно введение санкций против Иванишвили и почему об этом говорит представитель Украины, заявил лидер... 07.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-07T17:14+0400
2022-07-07T17:14+0400
2022-07-07T17:07+0400
грузия
политика
новости
бидзина иванишвили
санкции
ираклий кобахидзе
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Введение санкций в отношении Бидзины Иванишвили может стать помехой для реализации благотворительных проектов в Грузии и все это по вине некоего Давида Арахамия, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Украинский депутат, лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия опубликовал видеообращение, в котором сообщил жителям Грузии, что в следующий пакет санкций Запада могут попасть "некоторые граждане Грузии", в том числе Иванишвили и его близкое окружение. Арахамия назвал санкции частью деолигархизации, которая необходима Грузии для выполнения страной условий ЕС.По словам председателя правящей партии, Бидзина Иванишвили в январе прошлого года заявил, что после ухода из политики он оставляет в распоряжении своей семьи капитал в размере 200 млн долларов, а остальные средства передает на осуществление благотворительных проектов в Грузии.Эти деньги, как отметил политик, пойдут на восстановление храмов, зданий театров, парков как в Тбилиси, так и в регионах страны."Бидзина Иванишвили уже потратил более трех миллиардов долларов на благотворительность в Грузии", - подчеркнул Кобахидзе.Условия ЕС как повод для революции в Грузии? "Старая гвардия" о планах оппозиции >>Он также отметил, что грузинское общество само должно решить, кому выгодно введение санкций против Иванишвили и почему в этот процесс включен Давид Арахамия.То, что вводить санкции без доказательств в отношении Иванишвили нельзя, считают и в парламентской оппозиции.По словам лидера "Гирчи" Александра Рехвиашвили, антипатия к Иванишвили недостаточная причина для введения против него санкций.По его словам, введение санкций повредит всей стране и отдалит Грузию от получения статуса страны-кандидата ЕС."Санкции нанесут ущерб не только Иванишвили, но и всей стране. Не думаю, что страну, в отношении которой действуют санкции, станет членом ЕС", - сказал Рехвиашвили."Это мышеловка" - депутаты о статусе кандидата Грузии в ЕС >>Это далеко не первый случай, когда Давид Арахамия требует введения санкций в отношении Иванишвили. Ранее глава фракции "Слуга народа" попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.Кроме того Арахамия обвиняет грузинские власти в том, российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, санкции, ираклий кобахидзе, обострение ситуации вокруг украины 2022
Украина требует ввести санкции против Иванишвили - ответ правящей в Грузии партии
Грузинское общество само должно решить, кому выгодно введение санкций против Иванишвили и почему об этом говорит представитель Украины, заявил лидер "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Введение санкций в отношении Бидзины Иванишвили может стать помехой для реализации благотворительных проектов в Грузии и все это по вине некоего Давида Арахамия, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Украинский депутат, лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия опубликовал видеообращение, в котором сообщил жителям Грузии, что в следующий пакет санкций Запада могут попасть "некоторые граждане Грузии", в том числе Иванишвили и его близкое окружение. Арахамия назвал санкции частью деолигархизации, которая необходима Грузии для выполнения страной условий ЕС.
"Благотворительные проекты под угрозой из-за какого-то Арахамия, который вначале создал серьезные проблемы своей стране, да он и сам не знает, его ли эта страна, а теперь те же проблемы он хочет создать Грузии", - сказал Кобахидзе на специальном брифинге.
По словам председателя правящей партии, Бидзина Иванишвили в январе прошлого года заявил, что после ухода из политики он оставляет в распоряжении своей семьи капитал в размере 200 млн долларов, а остальные средства передает на осуществление благотворительных проектов в Грузии.
Эти деньги, как отметил политик, пойдут на восстановление храмов, зданий театров, парков как в Тбилиси, так и в регионах страны.
"Бидзина Иванишвили уже потратил более трех миллиардов долларов на благотворительность в Грузии", - подчеркнул Кобахидзе.
Он также отметил, что грузинское общество само должно решить, кому выгодно введение санкций против Иванишвили и почему в этот процесс включен Давид Арахамия.
То, что вводить санкции без доказательств в отношении Иванишвили нельзя, считают и в парламентской оппозиции.
По словам лидера "Гирчи" Александра Рехвиашвили, антипатия к Иванишвили недостаточная причина для введения против него санкций.
"Может быть, Иванишвили не нравится многим людям по ряду разных причин, но это не достаточное основание для санкций. Если будут соответствующие доказательства, факты, тогда это уже другой разговор", - сказал Рехвиашвили.
По его словам, введение санкций повредит всей стране и отдалит Грузию от получения статуса страны-кандидата ЕС.
"Санкции нанесут ущерб не только Иванишвили, но и всей стране. Не думаю, что страну, в отношении которой действуют санкции, станет членом ЕС", - сказал Рехвиашвили.
Это далеко не первый случай, когда Давид Арахамия требует введения санкций в отношении Иванишвили. Ранее глава фракции "Слуга народа" попросил руководство США и Евросоюза ввести санкции против Иванишвили, которого сравнил с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
Кроме того Арахамия обвиняет грузинские власти в том, российские компании используют грузинские организации как лазейку для обхода международных санкций. Однако ни одного подтверждения этих обвинений так и не было зафиксировано.