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Истекает срок приема заявок на пост главы ЦИК Грузии

Истекает срок приема заявок на пост главы ЦИК Грузии

Кандидатом на пост ЦИК Грузии может быть гражданин Грузии старше 25 лет 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T10:31+0400

2022-07-26T10:31+0400

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Срок приема заявок на пост председателя и двух членов ЦИК Грузии истекает 26 июля.Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 июля объявила конкурс на должности председателя Центральной избирательной комиссии и двух членов ЦИК. Одним из кандидатов является действующий председатель ЦИК Георгий Каландаришвили.Кандидатом на пост ЦИК Грузии может быть гражданин Грузии с 25 лет. Кандидат должен быть беспартийным, иметь высшее образование и свободно владеть государственным языком.В августе истекает срок полномочий действующего главы ЦИК Георгия Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.На третий круг: Каландаришвили вновь будет претендовать на пост главы ЦИК Грузии>>По закону, глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование, и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.Первый раз Каландаришвили при поддержке только правящей партии стал главой ЦИК в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.У правящей партии в настоящее время 84 депутата.

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новости, политика, саломе зурабишвили , грузия