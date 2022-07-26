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Некорректная статистика: спикер парламента Грузии об отчете о работе депутатов
Некорректная статистика: спикер парламента Грузии об отчете о работе депутатов
Неправительственная организация раскритиковала правящую партию за отсутствие парламентского контроля 26.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-26T19:15+0400
2022-07-26T19:15+0400
2022-07-26T19:20+0400
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грузинская мечта
шалва папуашвили
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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Статистика не должна быть предметом манипуляций и должна быть корректной, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя отчет о работе депутатов НПО.Одна из неправительственных организаций Грузии представила отчет о работе избранных в 2020 году депутатов парламента, согласно которому 21 депутат из 150 представленных в парламенте ни разу не выступил в законодательном органе, и из них 10 – представители партии большинства "Грузинская мечта – демократическая Грузия".При этом спикер парламента перевел акцент на представителей главного конкурента правящей силы партии "Единое национальное движение"."Если вам интересна статистика, могу рассказать об одной статистике. Например, Леван Варшаломидзе, член "Национального движения", мало того, что ни разу не выступил с речью в парламенте, ни разу не присутствовал на заседаниях парламента", - сказал Папуашвили.Грузинские депутаты обсудили с гражданским сектором условия Евросоюза >> При этом он подчеркнул, что, несмотря на свое отсутствие в парламенте, Варшаломидзе получал зарплату депутата и заработал в качестве законодателя 58 тысяч лари."Комитет по процедурным вопросам рекомендовал прекратить его полномочия. Посмотрим, как на это отреагирует неправительственный сектор", - сказал Папуашвили.Между тем в отчете НПО оппозиция упоминается в том числе и Леван Варшаломидзе. По данным НПО, 11 оппозиционеров никогда не выступали в парламенте и не выступали с законодательными инициативами.Депутат "Грузинской мечты": оппозиция обречена >>В списке игнорирующих работу парламента помимо члена "Нацдвижения" Левана Варшаломидзе также оказались певец Вахтанг Кикабидзе, Каха Окриашвили и Рамаз Николаишвили.При этом "Международная прозрачность Грузия" оправдала оппозицию режимом бойкота и раскритиковала правящую партию за отсутствие парламентского контроля.
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грузия, политика, новости, грузинская мечта, шалва папуашвили, transparency international
Некорректная статистика: спикер парламента Грузии об отчете о работе депутатов
19:15 26.07.2022 (обновлено: 19:20 26.07.2022)
Неправительственная организация раскритиковала правящую партию за отсутствие парламентского контроля
ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Статистика не должна быть предметом манипуляций и должна быть корректной, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя отчет о работе депутатов НПО.
Одна из неправительственных организаций Грузии представила отчет о работе избранных в 2020 году депутатов парламента, согласно которому 21 депутат из 150 представленных в парламенте ни разу не выступил в законодательном органе, и из них 10 – представители партии большинства "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
"С одной стороны, ведение статистики и арифметика понятны, но важно, чтобы это не стало основой для манипуляций. Есть депутаты, которые даже не выступали… Среди них наши мажоритарные депутаты в парламенте этого созыва, и у них совсем другой график, другая функция. Поэтому это просто некорректные статистические данные и сравнения", - сказал Папуашвили.
При этом спикер парламента перевел акцент на представителей главного конкурента правящей силы партии "Единое национальное движение".
"Если вам интересна статистика, могу рассказать об одной статистике. Например, Леван Варшаломидзе, член "Национального движения", мало того, что ни разу не выступил с речью в парламенте, ни разу не присутствовал на заседаниях парламента", - сказал Папуашвили.
При этом он подчеркнул, что, несмотря на свое отсутствие в парламенте, Варшаломидзе получал зарплату депутата и заработал в качестве законодателя 58 тысяч лари.
"Комитет по процедурным вопросам рекомендовал прекратить его полномочия. Посмотрим, как на это отреагирует неправительственный сектор", - сказал Папуашвили.
Между тем в отчете НПО оппозиция упоминается в том числе и Леван Варшаломидзе. По данным НПО, 11 оппозиционеров никогда не выступали в парламенте и не выступали с законодательными инициативами.
В списке игнорирующих работу парламента помимо члена "Нацдвижения" Левана Варшаломидзе также оказались певец Вахтанг Кикабидзе, Каха Окриашвили и Рамаз Николаишвили.
При этом "Международная прозрачность Грузия" оправдала оппозицию режимом бойкота и раскритиковала правящую партию за отсутствие парламентского контроля.