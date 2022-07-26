https://sputnik-georgia.ru/20220726/nekorrektnaya-statistika-spiker-parlamenta-gruzii-ob-otchete-o-rabote-deputatov-268904298.html

Некорректная статистика: спикер парламента Грузии об отчете о работе депутатов

Некорректная статистика: спикер парламента Грузии об отчете о работе депутатов

Неправительственная организация раскритиковала правящую партию за отсутствие парламентского контроля 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T19:15+0400

2022-07-26T19:15+0400

2022-07-26T19:20+0400

грузия

политика

новости

грузинская мечта

шалва папуашвили

transparency international

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ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Статистика не должна быть предметом манипуляций и должна быть корректной, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, комментируя отчет о работе депутатов НПО.Одна из неправительственных организаций Грузии представила отчет о работе избранных в 2020 году депутатов парламента, согласно которому 21 депутат из 150 представленных в парламенте ни разу не выступил в законодательном органе, и из них 10 – представители партии большинства "Грузинская мечта – демократическая Грузия".При этом спикер парламента перевел акцент на представителей главного конкурента правящей силы партии "Единое национальное движение"."Если вам интересна статистика, могу рассказать об одной статистике. Например, Леван Варшаломидзе, член "Национального движения", мало того, что ни разу не выступил с речью в парламенте, ни разу не присутствовал на заседаниях парламента", - сказал Папуашвили.Грузинские депутаты обсудили с гражданским сектором условия Евросоюза >> При этом он подчеркнул, что, несмотря на свое отсутствие в парламенте, Варшаломидзе получал зарплату депутата и заработал в качестве законодателя 58 тысяч лари."Комитет по процедурным вопросам рекомендовал прекратить его полномочия. Посмотрим, как на это отреагирует неправительственный сектор", - сказал Папуашвили.Между тем в отчете НПО оппозиция упоминается в том числе и Леван Варшаломидзе. По данным НПО, 11 оппозиционеров никогда не выступали в парламенте и не выступали с законодательными инициативами.Депутат "Грузинской мечты": оппозиция обречена >>В списке игнорирующих работу парламента помимо члена "Нацдвижения" Левана Варшаломидзе также оказались певец Вахтанг Кикабидзе, Каха Окриашвили и Рамаз Николаишвили.При этом "Международная прозрачность Грузия" оправдала оппозицию режимом бойкота и раскритиковала правящую партию за отсутствие парламентского контроля.

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грузия, политика, новости, грузинская мечта, шалва папуашвили, transparency international