https://sputnik-georgia.ru/20220719/gruzinskie-deputaty-s-grazhdanskim-sektorom-obsudili-trebovaniya-evrosoveta-268676702.html

Грузинские депутаты с гражданским сектором обсудили требования Евросовета

Грузинские депутаты с гражданским сектором обсудили требования Евросовета

Отдельным пунктом в требованиях Евросовета отмечена необходимость сотрудничества с гражданским сектором 19.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-19T22:54+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Рекомендации Евросовета по Грузии должны быть рассмотрены вместе с представителями гражданского сектора страны, заявил председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента страны Михаил Сарджвеладзе.В парламенте Грузии прошла встреча в формате платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, на которой были обсуждены 12 рекомендаций Европейской комиссии и участие гражданского сектора в реализации этих рекомендаций.По его словам, в такое время особенно важно уделять больше внимания форматам сотрудничества, привести в исправность инструменты, чтобы максимально увеличить степень инклюзивности, что является хорошей предпосылкой для принятия правильных решений.Сарджвеладзе отметил, что встреча была важной и интересной, но конкретные детали и решения по отдельным вопросам на данном этапе не приняты."Главное, чтобы степень инклюзивности является довольно высокой, повышенной, продуктивной, соответственно это заслуживает положительной оценки", - заявил он.Первая встреча для деолигархизации Грузии - депутаты поделились мнениями >>С представителями организаций гражданского общества встретился председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с председателями комитетов по правам человека и гражданской интеграции и по правовым вопросам.Папуашвили акцентировал внимание на активном вовлечении отраслевых организаций в рабочий план и рабочий процесс.Он подчеркнул важность тесного и плодотворного сотрудничества между парламентом и гражданским сектором.Оппозиционная партия "Лело" назвала условие участия в выполнении рекомендаций ЕС >>Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.

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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, парламент грузии