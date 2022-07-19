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Грузинские депутаты с гражданским сектором обсудили требования Евросовета
Грузинские депутаты с гражданским сектором обсудили требования Евросовета
Отдельным пунктом в требованиях Евросовета отмечена необходимость сотрудничества с гражданским сектором 19.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-19T22:54+0400
2022-07-19T22:54+0400
2022-07-19T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Рекомендации Евросовета по Грузии должны быть рассмотрены вместе с представителями гражданского сектора страны, заявил председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента страны Михаил Сарджвеладзе.В парламенте Грузии прошла встреча в формате платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, на которой были обсуждены 12 рекомендаций Европейской комиссии и участие гражданского сектора в реализации этих рекомендаций.По его словам, в такое время особенно важно уделять больше внимания форматам сотрудничества, привести в исправность инструменты, чтобы максимально увеличить степень инклюзивности, что является хорошей предпосылкой для принятия правильных решений.Сарджвеладзе отметил, что встреча была важной и интересной, но конкретные детали и решения по отдельным вопросам на данном этапе не приняты."Главное, чтобы степень инклюзивности является довольно высокой, повышенной, продуктивной, соответственно это заслуживает положительной оценки", - заявил он.Первая встреча для деолигархизации Грузии - депутаты поделились мнениями >>С представителями организаций гражданского общества встретился председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с председателями комитетов по правам человека и гражданской интеграции и по правовым вопросам.Папуашвили акцентировал внимание на активном вовлечении отраслевых организаций в рабочий план и рабочий процесс.Он подчеркнул важность тесного и плодотворного сотрудничества между парламентом и гражданским сектором.Оппозиционная партия "Лело" назвала условие участия в выполнении рекомендаций ЕС >>Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
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грузия, политика, новости, шалва папуашвили, еврокомиссия, парламент грузии
Грузинские депутаты с гражданским сектором обсудили требования Евросовета
22:54 19.07.2022 (обновлено: 22:56 19.07.2022)
Отдельным пунктом в требованиях Евросовета отмечена необходимость сотрудничества с гражданским сектором
ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Рекомендации Евросовета по Грузии должны быть рассмотрены вместе с представителями гражданского сектора страны, заявил председатель комитета по защите прав человека и гражданской интеграции парламента страны Михаил Сарджвеладзе.
В парламенте Грузии прошла встреча в формате платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, на которой были обсуждены 12 рекомендаций Европейской комиссии и участие гражданского сектора в реализации этих рекомендаций.
"Все вопросы должны сопровождаться сотрудничеством с гражданским сектором и обеспечением их участия – это один из пунктов рекомендаций", - заявил Сарджвеладзе после встречи.
По его словам, в такое время особенно важно уделять больше внимания форматам сотрудничества, привести в исправность инструменты, чтобы максимально увеличить степень инклюзивности, что является хорошей предпосылкой для принятия правильных решений.
Сарджвеладзе отметил, что встреча была важной и интересной, но конкретные детали и решения по отдельным вопросам на данном этапе не приняты.
"Главное, чтобы степень инклюзивности является довольно высокой, повышенной, продуктивной, соответственно это заслуживает положительной оценки", - заявил он.
С представителями организаций гражданского общества встретился председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с председателями комитетов по правам человека и гражданской интеграции и по правовым вопросам.
Папуашвили акцентировал внимание на активном вовлечении отраслевых организаций в рабочий план и рабочий процесс.
Он подчеркнул важность тесного и плодотворного сотрудничества между парламентом и гражданским сектором.
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии "европейскую перспективу" и подождать, пока она выполнит конкретные условия – 12 пунктов, среди которых искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.