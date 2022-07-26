https://sputnik-georgia.ru/20220726/vybory-predsedatelya-tsik-gruzii-deystvuyuschiy-glava-vedomstva-podal-zayavku-268879899.html

Выборы председателя ЦИК Грузии: действующий глава ведомства подал заявку

Выборы председателя ЦИК Грузии: действующий глава ведомства подал заявку

Срок полномочий действующего главы Центральной избирательной системы истекает в августе 26.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-26T13:42+0400

2022-07-26T13:42+0400

2022-07-26T13:42+0400

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

цик грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264479666_0:0:1926:1083_1920x0_80_0_0_0d8946c28faa71897f8ed53f77ffc44c.jpg

ТБИЛИСИ, 26 июл — Sputnik. Действующий председатель ЦИК Георгий Каландаришвили подал заявку на участие в конкурсе главы ведомства, который объявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает телекомпания "Рустави 2".Срок полномочий Каландаришвили и членов ЦИК Майи Заридзе и Гии Цацашвили истекает в августе. Все трое были избраны парламентом в феврале на полгода.Первый раз Каландаришвили стал главой ЦИК при поддержке только правящей партии в августе прошлого года на шесть месяцев. Второй раз его переизбрали на эту должность в феврале этого года.По словам Каландаришвили, реформы и прогресс, которые были достигнуты ЦИК под его руководством, подтолкнули его еще раз принять участие в конкурсе.На третий круг: Каландаришвили вновь будет претендовать на пост главы ЦИК Грузии>>Срок приема заявок на пост председателя и двух членов ЦИК Грузии истекает 26 июля.Президент Грузии Саломе Зурабишвили 13 июля объявила конкурс на должности председателя Центральной избирательной комиссии и двух членов ЦИК.Кандидатом на пост ЦИК Грузии может быть гражданин Грузии с 25 лет. Кандидат должен быть беспартийным, иметь высшее образование и свободно владеть государственным языком.Прим заявок в администрации президента начался 26 июля.По закону глава ЦИК Грузии и члены комиссии избираются 2/3 голосов депутатов сроком на пять лет. В противном случае проходит повторное голосование и тогда для принятия решения парламенту достаточно простого большинства, то есть 76 голосов. В таком случае срок полномочий составляет лишь полгода.У правящей партии в настоящее время 84 депутата.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , цик грузии