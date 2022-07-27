https://sputnik-georgia.ru/20220727/agentstvo-konkurentsii-zainteresovalas-rasshireniem-seti-azs-gulf-v-gruzii-268913360.html
Агентство конкуренции заинтересовалась расширением сети АЗС Gulf в Грузии
Агентство конкуренции заинтересовалась расширением сети АЗС Gulf в Грузии
За первый квартал 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 2 слияния 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T07:01+0400
2022-07-27T07:01+0400
2022-07-27T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Агентство конкуренции Грузии начало административное делопроизводство по поводу планируемого расширения сети бензоколонок компанией Sun Petrolium Georgia (Gulf), говорится в сообщении на сайте ведомства.В частности речь идет о взятии в аренду компанией 32 бензоколонок у 23 компаний. Согласно законодательству Грузии, компания обязана уведомить агентство о подобной сделке заранее.Агентство конкуренции дало срок Sun Petrolium Georgia (Gulf) до 5 августа представить всю информацию о расширении."Роснефть" продала свои активы в Грузии >>По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии или расширении, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.За первый квартал 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 2 слияния. Всего же на 1 апреля этого года в Грузии зарегистрировано более 4,2 тысячи слияний компаний.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Агентство конкуренции заинтересовалась расширением сети АЗС Gulf в Грузии
За первый квартал 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 2 слияния
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Агентство конкуренции Грузии начало административное делопроизводство по поводу планируемого расширения сети бензоколонок компанией Sun Petrolium Georgia (Gulf), говорится в сообщении на сайте ведомства.
В частности речь идет о взятии в аренду компанией 32 бензоколонок у 23 компаний. Согласно законодательству Грузии, компания обязана уведомить агентство о подобной сделке заранее.
Агентство конкуренции дало срок Sun Petrolium Georgia (Gulf) до 5 августа представить всю информацию о расширении.
По законодательству Грузии, уведомление необходимо при сделке о слиянии или расширении, если годовой оборот двух компаний превышает 20 миллионов лари, а оборот каждой компании – 5 миллионов лари.
За первый квартал 2022 года Национальное агентство конкуренции дало согласие на 2 слияния. Всего же на 1 апреля этого года в Грузии зарегистрировано более 4,2 тысячи слияний компаний.