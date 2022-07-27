https://sputnik-georgia.ru/20220727/chto-nelzya-delat-na-kreschenie-rusi-primety-prazdnika-268942049.html

Что нельзя делать на Крещение Руси: приметы праздника

Что нельзя делать на Крещение Руси: приметы праздника

Крещение Руси – одно из важных событий в истории России, ежегодно празднуют 28 июля – в этот день православная церковь поминает князя Киевского Владимира... 27.07.2022, Sputnik Грузия

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Праздник крещения Руси официально начали отмечать в XXI веке, несмотря на то, что православная вера пришла в Киевскую Русь в 988-м.Что нельзя делать на Крещение Руси и какие приметы связаны с праздником, читайте в материале Sputnik Грузия.Крещение РусиВладимир - сын князя Святослава и "вещей девы" Малуши, начал самостоятельно править с 17-18 лет. Молодой князь был яростным язычником и предавался бурной чувственной жизни, а как добрый и заботливый хозяин он оборонял и расширял пределы своего княжества силой оружия при необходимости, а, возвращаясь из похода, устраивал щедрые и веселые пиры для дружины и всего Киева.Владимир попросил руки Анны — сестры византийского правителя, за военную помощь, оказанную императору Василию II в подавлении восстания, поднятого военачальником Вардой Фока.По договору, князь мог жениться на царевне Анне, послав императорам в помощь шесть тысяч варягов и приняв Святое крещение.Мятеж с помощью русских разгромили - Владимир вместе со своей дружиной крестился в Корсуни, а потом бракосочетался с царевной Анной.Князь, возвратившись в сопровождении священников в Киев, крестил своих сыновей от предыдущих жен. Святое крещение приняли и многие бояре. Затем Владимир собрал всех жителей Киева на берегу Днепра, где прошло массовое крещение.Произошло это важнейшее событие в 988 году. Вслед за Киевом христианство приняли и в других городах Руси, где создавались епархии.Принятие новой веры или крещение Руси стало серьезным импульсом к объединению русских земель.Что нельзя делатьВ день Крещения Руси нельзя делать тяжелую работу – праздник желательно посвятить молитвам и вспоминать собственное крещение.Нельзя в праздник делать генеральную уборку и большую стирку – в день Крещения Руси можно заниматься только необходимыми домашними делами.В праздник нельзя ссориться, сквернословить или желать кому-либо зла. Также нельзя предаваться чревоугодию и пьянству.По приметам, если с утра в День Крещения пошел дождь, это значит, что Господь святил землю и ее жителей.Народные приметыПо приметам, тех, кто работал в день Крещения Руси, ожидают ночные кошмары.Если липа пожелтела к празднику – эта примета, что осень будет поздней, ну а если другие деревья пожелтели раньше липы – значит осень наступит раньше обычного.День будет солнечный, если дождь прошел утром, ну а если дует южный ветер – это явная примета, что день будет солнечный.Восточный ветер в день Крещения Руси обещает дождь, ну а если гремит гром – эта примета, указывающая, что ближайшие 2-3 дня будет пасмурная погода.По приметам, в день Крещения Руси будет жарко, если кузнечики громко стрекочут в поле.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220719/kakogo-chisla-den-krescheniya-rusi-2022-tserkovnyy-kalendar-268674309.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников