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Эрдоган поедет в Сочи на переговоры с Путиным
Эрдоган поедет в Сочи на переговоры с Путиным
Лидеры России и Турции в июле провели двусторонние переговоры в Тегеране 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T20:24+0400
2022-07-27T20:24+0400
2022-08-01T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 августа посетить Сочи, сообщает газета Yeni Şafak.Отмечается, что планируется встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Эрдогана.По данным турецкой газеты, в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят ситуацию на Украине и дадут оценку подписанной в Стамбуле "продуктовой сделке".В Стамбуле подписаны документы по "продовольственной сделке" >>Напомним, 19 июля в Тегеране состоялись двусторонние переговоры лидеров России и Турции. Помимо двусторонних отношений, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине, "зерновую проблему", сирийское урегулирование, карабахский вопрос.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, турция, сочи, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, визит эрдогана в россию
Эрдоган поедет в Сочи на переговоры с Путиным
20:24 27.07.2022 (обновлено: 19:25 01.08.2022)
Лидеры России и Турции в июле провели двусторонние переговоры в Тегеране
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 5 августа посетить Сочи, сообщает газета Yeni Şafak
.
Отмечается, что планируется встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил информацию о встрече Путина и Эрдогана.
По данным турецкой газеты, в ходе переговоров в Сочи лидеры обсудят ситуацию на Украине и дадут оценку подписанной в Стамбуле "продуктовой сделке".
Напомним, 19 июля в Тегеране состоялись двусторонние переговоры лидеров России и Турции. Помимо двусторонних отношений, Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине, "зерновую проблему", сирийское урегулирование, карабахский вопрос.