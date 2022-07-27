https://sputnik-georgia.ru/20220727/ivanishvili-priotkryl-zavesu-tayny---predstaviteli-vlasti-o-pisme-eks-premera-268938384.html

"Иванишвили приоткрыл завесу тайны" - представители власти о письме экс-премьера

"Иванишвили приоткрыл завесу тайны" - представители власти о письме экс-премьера

По словам дествующих и бывших членов "Грузинской мечты", письмо Иванишвили содержит очень важные сигналы 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T18:52+0400

2022-07-27T18:52+0400

2022-07-27T18:53+0400

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Письмо основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили приоткрыло завесу тайны и подтвердило, что Грузия действительно стояла перед риском втягивания в войну, заявил депутат парламента Дмитрий Хундадзе, не так давно покинувший ряды правящей партии.Иванишвили, которого оппозиция и часть евродепутатов называет олигархом и обвиняет в управлении Грузией из-за кулис, в среду прервал долгое молчание. Он подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала спецоперации на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы. По словам Хундадзе, у общества остались еще вопросы к Иванишвили, в частности, о чем он говорил с послом США в течение трех часов."Также у нас есть еще один вопрос, если бы господин Бидзина Иванишвили согласился на то, о чем его просили, тогда бы он не был олигархом? Тогда не нужно было бы создать альтернативное техническое правительство? Не нужно было бы так активно развивать уличную сцену?" - сказал Хундадзе.По словам Хундадзе, риски вовлечения страны в войну снижаются, но все же существуют, поэтому необходимы действия и главная роль принадлежит обществу, которое сделает свой выбор, основываясь только лишь на правде.Важные моментыКак отметил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе, в письме Бидзины Иванишвили много важных моментов."Бидзина Иванишвили прямо отвечает на заданный ему вопрос. Он говорит о вызовах безопасности в регионе, а также об угрозе войны, с которой столкнулась и Грузия после вторжения в Украину. Когда Бидзина Иванишвили был в политике, он отдавал приоритет партнерским отношениям с Америкой и Европейским Союзом", - сказал Талаквадзе.По словам Талаквадзе, это международно признанный факт, что после начала событий на Украине возросли риски агрессии против Грузии и угрозы. Кроме того, как отметил политик, бывшая правящая партия Грузии "Единое национальное движение" - "партия войны", по разным каналам и в разное время требовала вовлечения Грузии в войну.По словам председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, заявление основателя Иванишвили содержит очень важную информацию и сообщения."В данном случае этим письмом многое сказано, многое прочитано из этого письма. Подтексты между ними также очень ясны. Нам будет сложно углубляться, комментировать лишнее. Общественность прочитает и сделает выводы из этого письма", - сказал Кобахидзе.Что касается подтверждения встречи с послом США Келли Дегнан со стороны Иванишвили, то, по словам Кобахидзе, у него могут быть какие-то логичные выводы по этому вопросу, хотя он воздержится говорить об этом публично.Иванишвили подтвердил, что посол США встречалась с ним после начала конфликта на Украине>>"Самое главное, чтобы общество само сделало выводы из опубликованного сегодня письма", - заключил Кобахидзе."Троица" из "Мечты"Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили, Созар Субари - трое членов "Грузинской мечты", которые приняли решение покинуть партию, парламентское большинство и должности.Главной причиной своего ухода Кавелашвили, Субари и Хундадзе назвали желание предоставить общественности больше информации о происходящем.Они не раз озвучивали обращение к основателю "Грузинской мечты" , экс-премьеру Бидзине Иванишвили с просьбой прервать молчание и ответить на интересующие общество вопросы.Также депутаты запомнились критикой в адрес посла США в Грузии Келли Дегнан. Так Михаил Кавелашвили первым озвучил информацию о встрече Иванишвили с Дегнан, которая состоялась после начала событий на Украине, и даже отметил, что от Иванишвили "что-то требовали".

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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, михаил кавелашвили, сша, украина, грузинская мечта, дмитрий хундадзе