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Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси
Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси
Расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан, заявил министр 27.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-27T23:35+0400
2022-07-27T23:35+0400
2022-08-01T19:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Правительство дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.Компания "Хуалинг" открыла индустриальную зону в Кутаиси в 2015 году.По его словам, расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан."Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.Китайцы помогут возродить в Грузии чайную промышленность >>На встрече было отмечено, что Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии - торговый оборот за первое полугодие этого года между странами составил 622,5 миллиона долларов.
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Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси
23:35 27.07.2022 (обновлено: 19:30 01.08.2022)
Расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан, заявил министр
ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Правительство дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.
Компания "Хуалинг" открыла индустриальную зону в Кутаиси в 2015 году.
"Для нас очень важно создание современной индустриальной зоны, в которой будут все условия для привлечения дополнительных инвестиций и трудоустройства граждан", - сказал министр экономики Леван Давиташвили после подписания соглашения с представителем компании.
По его словам, расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан.
"Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.
На встрече было отмечено, что Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии - торговый оборот за первое полугодие этого года между странами составил 622,5 миллиона долларов.