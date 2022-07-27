https://sputnik-georgia.ru/20220727/kompaniya-khualing-rasshiryaet-industrialnuyu-zonu-v-kutaisi-268911897.html

Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси

Компания "Хуалинг" расширяет индустриальную зону в Кутаиси

Расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан, заявил министр 27.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-27T23:35+0400

2022-07-27T23:35+0400

2022-08-01T19:30+0400

грузия

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китай

кутаиси

"хуалинг групп"

hualing group

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ТБИЛИСИ, 27 июл — Sputnik. Правительство дало разрешение китайской компании "Хуалинг" расширить на несколько гектаров индустриальную зону в Кутаиси, говорится в сообщении Минэкономики Грузии.Компания "Хуалинг" открыла индустриальную зону в Кутаиси в 2015 году.По его словам, расширение зоны принесет миллионные инвестиции и даст возможность трудоустройства тысячам граждан."Хуалинг" осуществляет проекты в различных городах Грузии. В том числе в Кутаиси, где есть свободная индустриальная зона и уже действуют до десяти предприятий.Китайцы помогут возродить в Грузии чайную промышленность >>На встрече было отмечено, что Китай входит в тройку торговых партнеров Грузии - торговый оборот за первое полугодие этого года между странами составил 622,5 миллиона долларов.

китай

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грузия, новости, экономика, китай, кутаиси, "хуалинг групп", hualing group